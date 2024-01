Trofeo L'Ambiente a Motta di Livenza Tpra Tennis ha visto il successo di Nicola Biasiato

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Ottima partecipazione al Tpra di Motta di Livenza Trofeo L’Ambiente che nel weekend ha messo in campo due tornei. Un singolo entry level con oltre 20 partecipanti ed un doppio expert level. Nel singolo vince il giocatore di casa Nicola Biasiato sul trevigiano dell’Eurosporting Pierluigi Volpe. Semifinalisti Michele Palmieri del Mogliano e Marco Bucciol del Prata. Nel doppio gli home players Andrea Marchese e Roberto Battistel hanno reso la vita difficile ai noti Alessandro Finco e Francesco Michielin, ma non sono riusciti a spuntarla per due soli punti. Competizione quindi che è andata a favore dei super specialisti di questa disciplina, alla quale hanno aderito una decina di coppie molto agguerrite.

TORNEI IN CORSO Iniziato il primo torneo regular stagionale a Vedelago a cura dell’Alpe Adria con 109 partecipanti. E’ un terza categoria maschile e femminile e dovrebbe concludersi il 4 Febbraio. Giunto ora alla quinta giornata di gare con 8 incontri, principalmente che si tengono dalle ore 16.30.

PROSSIMI TORNEI: Tpra a Trevignano Expert Level maschile Sabato 27 Gennaio. Per info ed iscrizioni Roberta 392-5212356. Tpra Sporting Life Center Dom 28 doppio misto. Tpra il 10/2 a Trevignano Doppio maschile iscrizioni c.s. Rodeo Fitp Tch il 3 e 4 Febbraio a Volpago del Montello per giocatori di 4^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 1 Febbraio. Fitp Rodeo di Carnevale dal 9/2 al 11/2 per giocatori di 4^ categoria presso lo Sporting Life Center. Iscrizioni entro le ore 12 del 7 Febbraio.