“Trofeo Luigi Momesso“ di bocce: vincono Sciccone e Covolan della Giorgione3villese

ANGELO SCICCONE-GABRIELE COVOLAN (GIORGIONE3VILLESE E GIUSEPPE ROSSI E GIUSEPPE GRAZIANO (SAN BARTOLOMEO) SI AGGIUDICANO IL ”TROFEO LUIGI MOMESSO”

A Ponte di Piave la locale bocciofila Ponte di Piave ha organizzato due gare regionali denominate “Trofeo Luigi Momesso“ la prima riservata alla categoria A, la seconda riservata allecategorie B/C, vi hanno partecipato 74 coppie provenienti dalle province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo, Treviso e Venezia. Le fasi finali si sono disputate nel pomeriggio presso il bocciodromo comunale di Ponte di Piave alla presenza di un folto pubblico. La gara riservata alla categoria A ha visto la vittoria di Gabriele Covolan e Angelo Sciccone, alfieri della Giorgione3villese di Castelfranco Veneto, superando 12-8 Francesco Bernardi-Rudy Anceschi portacolori della Serenissima di Favaro Veneto (Venezia), al terzo posto Fabrizio Poli-Davide Fasoli della Raldon di Verona. Giuseppe Graziano e Giuseppe Rossi della San Bartolomeo di Treviso sono i vincitori del Trofeo Luigi Momesso riservato alle categorie B/C superando 12-2, Alberto Spigariol e Michele Tunzi portacolori della Bredese di Breda di Piave al terzo posto Sergio De Favari-Massimo Scarpa (U.S.B. Zelarino,Venezia) e Adriano Mischiati-Giovanni Avanzi della Granzette di Rovigo, 5^ Antonio Ferretto-Pasquale Iannucci (Preganziol), Marino Donà-Adriano Buosi (Concordia Moglianese), ha diretto il signor Maurizio Rossetto dell’AIAB di Treviso.

PARITA’ PER LA GIORGIONE3VILLESE CON LA BRIGANTI MANGIMI A CORTONA 4-4

Sabato scorso per la 10^ giornata del Campionato Italiano a Squadre di Serie A2, Girone 2 Nord, la Giorgione3villese di Castelfranco Veneto guidata dal presidente Renato Pegorin, tecnico Luca Biliato, atleta capitano Paquale D’Alterio,atleti Giuseppe D’Alterio,Daniel Tarantino,Federico Piovesan,Angelo Sciccone, Gabriele Covolan, impegnata in trasferta contro la Briganti Mangimi Cortona (Arezzo) non è andata oltre il pareggio per 4-4 che quindi si fa raggiungere in vetta alla classifica dalla toscana Pieve a Nievole di Pistoia. Questi gli altri risultati: Sangiustese (MC) - C.B. Sassari (SS) 5-3; Pieve a Nievole (PT) - G.S. Rinascita (MO) 6-2; PM Group Lucrezia (PU) - Termosolar Soleminis Bocce (CA) 8-0. La classifica: punti 23 Giorgiorgione3villese e Pieve a Nievole, p.14 G.S. Rinascita, p.13 Sangiustese, punti 11 Briganti Mangimi Cortona, p.8 Termosolar Soleminis Bocce, p.7 C.B. Sassari. Prossimo Turno 7 maggio: Giorgione3villese -PM Group Lucrezia; Termosolar Soleminis Bocce - Briganti Mangimi Cortona; C.B. Sassari – Pieve a Nievole; G.S. Rinascita - Sangiustese.