Trofeo Pizzato di Vazzola, l'allievo Filippo Cettolin firma il tris

E' stato un finale al fotofinish a consegnare la terza vittoria stagionale a Filippo Cettolin e al Velo Club San Vendemiano. Nel 38° Trofeo Pizzato di Vazzola, riservato agli Allievi, i ragazzi in maglia nero-verde hanno ben figurato controllando la gara sin dai primi chilometri; nel finale, ad evadere, è stato un terzetto di attaccanti riassorbito proprio negli ultimi mille metri grazie al lavoro dei ragazzi del Velo Club San Vendemiano. Con il gruppo compatto, tutto si è deciso con lo sprint nel quale a brillare è stato nuovamente Filippo Cettolin che ha preceduto al fotofinish Matteo Carretta (Nove) e ha potuto così gioire per la terza affermazione stagionale. Per il Velo Club San Vendemiano bene anche Nicola Tomasella che ha chiuso ottavo.

"In questa prima parte di stagione i nostri allievi ci stanno regalando tantissime belle soddisfazioni. Sapevamo di avere un gruppo molto competitivo ma l'ottima intesa che si respira all'interno della squadra ha consentito anche oggi ai nostri atleti di fare la differenza" ha commentato con il sorriso sulle labbra il Presidente Fabrizio Furlan. "Voglio approfittare di questa occasione per ringraziare i tecnici per l'ottimo lavoro che stanno svolgendo con i nostri giovani atleti e gli sponsor che con il loro supporto ci consentono di realizzare tutto questo".