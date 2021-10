Trofeo Promozionale Regionale di Marcia: la rappresentativa di Treviso è d'argento

E’ Padova a conquistare l’edizione 2021 del Trofeo Promozionale Regionale di Marcia. Il verdetto arriva dalla pista dello stadio di Monteortone, ad Abano Terme (PD), dove la rappresentativa patavina ha vinto ieri – sabato 16 ottobre - la seconda tappa della rassegna dedicata alle categorie cadetti e ragazzi. Padova, con 663 punti totali, ha confermato la leadership stagionale già emersa con i risultati della prima prova, disputata il 10 luglio sulle strade di Mira (VE). Alle sue spalle, Treviso (493), terza Venezia (291). Poi Belluno (243), Verona (138) e Vicenza (135). Un centinaio gli atleti scesi in pista nella seconda prova, organizzata dalla Vis Abano. A livello assoluto, i successi del trentino Aldo Andrei (Gs Valsugana Trentino) e di Annachiara Paternicò (Assindustria Sport) sulla distanza dei 5000 metri (21’13”1 e 23’55”5). Mentre tra gli allievi si sono imposti l’emiliano Cristian Serra (Gs Self Montanari Gruzza) e Martina Nacchi (Gs Fiamme Oro Padova), rispettivamente in 24’50”2 e 27’35”7.

I risultati. MASCHILI. Seniores/promesse/juniores (5000 m): 1. Aldo Andrei (Gs Valsugana Trentino) 21’13”1, 2. Marco Franchin (Vis Abano) 26’55”1. Allievi (5000 m): 1. Cristian Serra (Gs Self Montanari Gruzza) 24’50”2, 2. Giacomo Bertolazzi (Atl. San Bonifacio-Valdalpone) 26’07”4, 3. Giulio Bellin (Gs Fiamme Oro Padova) 27’25”7. TROFEO REGIONALE PROMOZIONALE. Cadetti (3000 m): 1. Francesco Piovesan (TV/Atl. Ponzano) 15’40”9, 2. Giulio Bertolin (PD/Vis Abano) 15’58”0, 3. Federico Marcassa (VI/Atl. Schio) 15’58”8. Ragazzi (2000 m): 1. Davide Re (TV/Vittorio Atletica) 11’42”5, 2. Paolo Sozza (TV/Atl. Ponzano) 11’42”5, 3. Akram Kamrach (PD/Atl. Lib. Sanp) 12’08”0.

FEMMINILI. Seniores/promesse/juniores (5000 m): 1. Annachiara Paternicò (Assindustria Sport) 23’55”5, 2. Silene Marchioro (Atl. Schio) 28’06”0, 3. Laura Vanin (Trevisatletica) 28’17”0. Allieve (5000 m): 1. Martina Nacchi (Gs Fiamme Oro Padova) 27’35”7, 2. Martina Codemo (Atl. Valdobbiadene) 29’12”1, 3. Maddalena Destro (Assindustria Sport) 29’27”8. TROFEO REGIONALE PROMOZIONALE. Cadette (3000 m): 1. Greta Amadio (VE/Atl. Riviera del Brenta) 16’28”4, 2. Laurentia Mereuta (VR/Atl. San Bonifacio-Valdalpone) 16’51”6, 3. Sharol Maroso (VI/Asi Atl. Breganze) 17’25”6. Ragazze (2000 m): 1. Anita Marogna (TV/Vittorio Atletica) 11’45”4, 2. Rebecca Dorigo (PD/Vis Abano) 11’50”5, 3. Maria Beatrice Nieto (TV/Atl. Montebelluna) 11’54”3.

TROFEO PROMOZIONALE DI MARCIA 2021 (classifica finale): 1. Padova 663 punti, 2. Treviso 493, 3. Venezia 291, 4. Belluno 243, 5. Verona 138, 6. Vicenza 135. TROFEO PROMOZIONALE DI MARCIA (2^ prova): 1. Padova 350 punti, 2. Treviso 253, 3. Vicenza 108, 4. Belluno 105, 5. Venezia 95, 6. Verona 61. Trofeo Vis Abano: 1. Vis Abano 202 punti, 2. Atl. Ponzano 70, 3. Trevisatletica 67.