Trofeo Vallecamonica, Mezzacasa straripante

Denis Mezzacasa si conferma un pilota da salita e, nonostante le ultime stagioni lo abbiano visto alternarsi tra la guida in circuito e quella su strada, quando giunge il momento di lanciarsi su una cronoscalata i risultati non tardano ad arrivare. Tra Sabato e Domenica si è corso il Trofeo Vallecamonica, unico appuntamento italiano del FIA European Hill Climb Championship con la validità combinata per il Campionato Italiano Super Salita e per il Campionato Italiano Velocità Montagna ad arricchire un incredibile parco partenti. Il portacolori di Xmotors Team, desideroso di confrontarsi contro i big della Racing Start europea, si dimostrava già in forma smagliante nella prima prova del Sabato, guidando la sua Seat Leon MK2 ad accarezzare il primato nella generale di RS Cup, sfumato per pochi decimi. La seconda tornata di libere portava alla ribalta il pilota di La Valle Agordina che infliggeva distacchi pesanti alla concorrenza, chiudendo al comando la combinata di prove. “Il Vallecamonica è l'unica gara dell'europeo che si corre in Italia” – racconta Mezzacasa – “quindi potete ben immaginare il livello degli avversari contro i quali abbiamo lottato. Già dalle prove libere del Sabato le sensazioni erano molto positive e siamo andati in testa alla generale di gruppo, oltre che essere primi di classe. Eravamo carichi ed agguerriti per la Domenica.” Alla Domenica seguente non c'è stata storia con l'unica punta della compagine di Maser che apriva le danze centrando il successo di gruppo in gara 1, con il solo Giovanelli in grado di tenere il passo dello scatenato agordino e con il terzo lontano già oltre quindici secondi. Gara 2 ha avuto un solo ed indiscusso padrone, un Mezzacasa in grado di infliggere oltre sette secondi di gap a Fumo, secondo alla bandiera a scacchi con gli altri all'orizzonte. La netta vittoria in gruppo RS Cup ed in classe RSTC2 chiudono in bellezza la due giorni. “Una Domenica quasi perfetta” – aggiunge Mezzacasa – “con una gara 2 magistrale ed una gara 1 un po' meno soddisfacente perchè avevamo preparato per bene l'assetto per un fondo più caldo, quello avuto al Sabato, mentre nella giornata di gara le temperature si sono leggermente abbassate. In tanti davano la mia Seat per attempata ed invece ero certo che saremmo stati competitivi. Mettere dietro le più recenti Peugeot 308 e Mini Cooper è stata una grande soddisfazione. È andato tutto per il verso giusto ed abbiamo vinto bene, con distacchi importanti. Grazie ad Xmotors Team ed a tutti i partners coinvolti in questo progetto.”