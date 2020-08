Tennis, Cenedese e Isotti si impongono al Torneo giovanile Vismec

Al Tc Istrana nella 3^ edizione del Trofeo Vismec. Mauro Cenedese e Marco Isotti hanno espresso i loro verdetti. Nell’under 10 il vicentino Iorga Robert sul gioiellino di casa Lorenzo Toniolo; nel 12 Joao Victor Bottino Antonaccio impone la sua classifica sulla sorpresa del torneo Pietro Bertasi. Il giocatore del Tc Padova Bertasi partito dai blocchi, da nc si è aggiudicato ben 5 incontri guadagnandosi da subito un posto d’elite in quarta. Nell’under 14 il draw più affollato con 29 contendenti, è appannaggio del talentuoso Mattia Cappellari, che da under 12 ha già l’impressionante classifica di 3.3; l’ultimo a contendergli il successo è stato il trevigiano dell’Eurotennis Marco Lorenzon che non è riuscito a portarlo al terzo set, ma ha ben interpretato la gara riuscendo ad impegnarlo fino alla fine. Nell’under 16 Michele Rignanese altro astro dell’Eurotennis ha spento gli entusiasmi del portacolori di casa Pietro Mattiello (in foto nelle premiazioni).

Nel femminile per le più piccine derby tutto vicentino condotto da Virginia Federici in due set con Vittoria Perin. Nell’under 12 Angelica Cavasin del Tc Mestre sulla patavina Alice Sostenio; nell’under 14 Alessia Vittoria Landi del Park Tennis di Villorba in due set dulla veneziana Giulia Cacco; nel 16 Sara Martini del Motta di Livenza su Carlotta Donaggio del Park Villorba. Ha presenziato alla consegna dei premi l'assessore allo sport del Comune di Istrana Luciano Fighera coadiuvato dal presidente del sodalizio Maurizio Torresan.