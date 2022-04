Tennis, Marco Speronello vince il Trofeo VP Verniciature

Diciotto giornate di gare per l’Open maschile al Park Tennis Villorba con 117 tennisti. Il trofeo è andato a Marco Speronello. Kermesse condotta da Roberto Marian, Gianfranco Griso, con la supervisione di Giuliano Ferro che per la finale si è avvalso anche della collaborazione del giudice di sedia Rino Meneghin. La finale tra Speronello e Mattia Ghedin è durata esattamente come le tre gare disputate da Supermarco in questo Open. Nessuno sconto nessun favoritismo. A tutti e tre gli avversari di turno il campione trevigiano ha rifilato 6/1 6/0 aggiudicandosi il 4° Open stagionale e 85° in carriera. Per Mattia Ghedin la stagione 2022 inizia veramente alla grande. Nulla poteva contro “Golia” nemmeno se sulla fionda al posto del sasso ci avesse messo una granata. Il granitico Speronello con i suoi 2 metri di classe non si è fatto nemmeno scalfire da Ghedin, che ad onor del vero era anche pago del risultato raggiunto, ma un tentativo in quell’ora di gioco scarsa l’ha fatto. Così come ci ha provato il vicentino Tommaso Lago, relegato da Speronello al terzo posto, assieme all’altro berico Tommaso Dal Santo per mano di Ghedin. Nel main draw da segnalare le ottime prove dei 3.2 Andrea Barone e Giovanni Vedove Fiorese. Per i seconda categoria si è distinto il vicentino Cesare Gabrieli con tessera Magi. E’ stata una bella maratona, durata quasi 3 settimane afferma il presidente del club Gianfranco Griso, che ha visto nei vari draw primeggiare molti tennisti del Park, segno della crescita e del buon lavoro svolto. A Speronello, auguriamo una proficua trasferta romana, affinché rappresenti tutto il movimento tennistico trevigiano e Veneto, e che giochi con la stessa determinazione.

Gli altri tornei

Ad Altivole è in corso fino al 24 aprile il torneo di 3^ categoria maschile e femminile singolari e doppi e doppio misto. Sono 170 i partecipanti diretti da Deborah Trento e Beatrice Zaffi. Si giocano anche nel giorno di Pasqua sei gare. Alle 10.30 due incontri di singolo maschile, tra i quali Vignotto-Stecca; alle 16.30 Simioni-Tesser e Tombolato-Pescarini; alle 18 un incontro di singolo maschile ed uno di doppio misto Miglioranza e Tonini opposti a Innocente-Lagonigro. A Vedelago a cura dell’Alpe Adria fino al 1° maggio Torneo di Primavera maschile per giocatori di 4^ e 3^ categoria fino al grado di 3.5. Sono 72 i tennisti ai nastri di mpartenza. Mattinata di Pasqua due gare mattutine alle ore 9 con D’Alba-Amoruso e Paro-Burduja. Per le competizioni classiche, allo Sporting Life Center di Vacil in provincia di Treviso primo ed unico torneo con formula di 3 set su 5 per giocatori di 3^ e 4^ categoria singolari e doppi maschile femminile e misto. Iscrizioni entro le ore 12 del 21 Aprile. Per gli amanti dell’erba nel weekend 23 e 24 aprile ci sarà la prima competizione stagionale a San Marco di Resana e sarà un rodeo femminile fino alla categoria 3.1. Iscrizioni entro le ore 12 del giovedì 21 aprile. Il 23 e 24 aprile Rodeo maschile di 4^ categoria alla Barchessa di Casale sul Sile. Competizione condotta da Nadia Schiavon. Iscrizioni entro le ore 12 di giovedì 21 aprile. A Sernaglia della Battaglia dal 23 aprile all'8 maggio andrà in scena il secondo Open maschile organizzato da Renzo Mancuso coadiuvato da Gianluca Viezzer. Montepremi di 3mila euro. Le iscrizioni scadono alle ore 12 del 21 aprile per i 4^ categoria.