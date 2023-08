Tutti i finalisti ed i vincitori del torneo giovanile Vismec di Istrana in evidenza Cecchini

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Ad Istrana concluso il Vismec torneo giovanile con 78 giovani, condotto da Sonia Rossi e Marco Isotti. Premiazioni effettuate alla presenza del presidente del sodalizio istranese Maurizio Torresan. Nell’under 10 maschile Matteo Rinuncini del Conselve con Piero Marchesin del Caneva. Per il 12 Edoardo Poloni del Bassano con Giacomo Aldo Vettori del Silea. Nell’under 14 il più affollato Alex Brunello del Bassano al terzo set opposto a Giancarlo Busi del Green Garden. In evidenza Andrea De Moliner del Belluno con 3 vittorie. Nell’under 16 Massimiliano Zanatta del Cornuda in due set con Alessandro Ongarato del Camposampiero. Nel comparto femminile, per le più piccine la giocatrice di casa Vittoria Cecchini con la padovan del Plebiscito Sofia Turcanu; nell’under 12 Francesca D’Incà del Sedico con Sofia Furlan del Plebiscito di Padova. Nell’under 14 Uliana Vyntu del Pedavena in due set sulla giocatrice del Park di Villorba Teresa Testa; nell’under 16 Giulia Boscolo del Bolzano ha messo in seconda posizione con due set Vittoria Boer dell’Eurosporting Treviso. TORNEI IN CORSO Fino al 12/8 a Castelfranco Veneto torneo di 3^ categoria fino ai 3.1 maschile e femminile. Già in campo i giocatori con classifica 4.2. Dirige Giorgio Tonietto con 119 giocatori e supervisione di Nadia Schiavon. Gare odierne dall 09.00 con 12 incontri. Fino al 13/8 a Visnadello presso il Pietro Burei draw azzurro per giocatori fino ai 3.2. Sono 116 i players a disposizione di Sonia Tondato e Giovanni Fregonese. Main draw iniziato e gare sin dalle 8.30 del mattino con 12 incontri. Fino al 19/8 a Pederobba il 2° Trofeo DM Decori e Generali Tezza torneo di 3^ categoria fino ai 3.3. Da domani 5 inizierà la competizione con 125 players diretti da Ivano Durighello e la supervisione di Mauro Cenedese. TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE Dal 19/8 al 30/8 alla Barchessa di Casale sul Sile torneo di 4^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 17/8. Dal 25/8 al 06/9 a Caerano di San Marco torneo di 3^ categoria maschile e femminile. Iscrizione entro le ore 12 del 23 Agosto. Dal 26/8 al 10/9 9° Trofeo Open a Mogliano con 2.000€ di montepremi. Possono iscriversi i giocatori di sesso maschile sin dagli NC, entro le ore 12 del 24/8. A Motta di Livenza dal 2/9 al 10/9 torneo giovanile dai 10 ai 16 anni di singolo e doppio. Iscrizioni entro le ore 12 del 31/8.