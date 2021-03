Tvb Camp e Procamp: via alle iscrizioni per l'estate

Il Treviso Basket e il Villaggio San Francesco di Caorle ripropongono per l'estate 2021 i TVB Camp, un segnale di ripartenza e di ottimismo importante per i giovani

Treviso Basket e Villaggio San Francesco di Caorle ripropongono per l'estate 2021 i TVB Camp, un segnale di ripartenza e di ottimismo importante per i giovani e le famiglie. Da questa settimana saranno difatti possibili le preiscrizioni, per prenotare il proprio posto al TVB Camp dedicato ai più piccoli nella settimana a cavallo tra giugno e luglio e al TVB Procamp di alta specializzazione, dedicato ai più grandi nella settimana successiva. Il tutto nella splendida cornice del Villaggio San Francesco di Caorle, garanzia di qualità, divertimento e sicurezza.

Tvb Camp: dal 27 giugno al 3 luglio, per i nati dal 2013 al 2008. Camp di basket e divertimento gestito dall staff del Settore Giovanile e del Settore Minibasket della De' Longhi Treviso Basket. Iscrizioni fino ad esaurimento dei 100 posti disponibili. Formule "full time" con pernottamento e "daily" con rientro serale.

Tvb Procamp: dal 4 al 10 luglio, per i nati dal 2008 al 2004. Camp di alta specializzazione gestito dallo staff tecnico della De' Longhi Treviso Basket con la presenza di coach Maz Menetti e degli allenatori del settore giovanile TVB. Numero chiuso 40 posti. Solo formula "full time" con pernottamento.

Viste le incertezze legate all'epidemia, fino al 30 aprile si accettano le pre-iscrizioni per fissare il posto, che andranno perfezionate con il pagamento della quota dopo tale data, una volta ufficializzato lo svolgimento dei camp. Le iscrizioni vanno inviate entro il 30 aprile via e-mail a tvbcamp@trevisobasket.it e tvbprocamp@trevisobasket.it, allegando i documenti richiesti:

- nome e cognome del genitore con indirizzo e-mail e recapito telefonico del/dei genitore/i- DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL PARTECIPANTE - CERTIFICATO DI IDONEITA' SPORTIVA valido fino a luglio 2021 - CODICE FISCALE DEL PARTECIPANTE - FOTOCOPIA TESSERA SANITARIA DEL PARTECIPANTE- EVENTUALI CERTIFICAZIONI DI ALLERGIE/INTOLLERANZE.