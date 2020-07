Treviso Basket, arrivato nella Marca il rookie americano Tyler Cheese

Uno alla volta arrivano tutti i nuovi americani della De' Longhi Treviso Basket 2020/21, oggi è la volta di Tyler Cheese, 23 anni, combo guard di 196 cm, "rookie" proveniente dalla Akron University.

Cheese, giocatore mancino di grande creatività e atletismo, capace di ricoprire tutti i ruoli del reparto esterni, ha scelto Treviso per affrontare la sua prima stagione da professionista e si è subito calato con grande entusiasmo nella nuova realtà. Ora effettuerà la trafila degli esami e della quarantena, per poi mettersi a disposizione con gli altri Usa di coach Menetti e del suo staff. Ecco le sue prime parole appena sbarcato dagli Stati Uniti d'America: «Il viaggio è stato lungo ma è andato tutto bene. Per quello che ho visto, la città è davvero molto bella. Per quanto riguarda la squadra invece so che si tratta di un gruppo con molti innesti nuovi, quindi sono emozionato all'idea di conoscerli e iniziare a giocare insieme, sarà bello lavorare per creare la giusta chimica di squadra. È il mio primo anno da professionista - continua Cheese - so che il campionato italiano è una lega competitiva dove il livello è alto. Sono pronto a dare il massimo per fare qualsiasi cosa mi chieda il coach in campo. Penso che potremo fare una bella stagione quest’anno, ma molto dipenderà dal lavoro e dall'impegno quotidiano, io mi metto a disposizione. Ho visto alcune partite di Treviso della scorsa stagione e quindi ho visto giocare alcuni dei miei nuovi compagni, ma non conosco personalmente nessuno di loro, per me è tutto nuovo. So che molti di loro si sono allenati da casa e ho sentito parlare di alcuni di loro, ma non vedo l'ora di conoscerli e di iniziare ad allenarmi con il nuovo gruppo, ho parlato anche con coach ienetti, ci siamo sentiti quando ho firmato e mi ha parlato molto del gioco e della squadra, mi ha dato una bella carica. Riguardo a me, per descrivermi in due parole sono una persona tranquilla - mentre in campo sono un giocatore abbastanza completo, posso tirare, passare, mi piace creare gioco per i compagni. Saluto tutti i tifosi e spero di vederli presto!» Domani, venerdì 31 agosto, alle 17.30 il raduno della squadra (senza gli Usa in quarantena) presso la Tenuta Santomè di Biancade. Il raduno non è aperto al pubblico, ma sarà possibile seguire la diretta Facebook dalle 17.45 alle 18.30 sulla pagina di Treviso Basket.