Benetton Rugby in trasferta: la formazione per la sfida contro Ulster

Terminato il ciclo di partite casalinghe, i Leoni si apprestano ad affrontare un lungo tour de force in trasferta. Domani sera, venerdì 26 aprile alle ore 20:35 italiane, il Benetton Rugby si sposta al Kingspan Stadium di Belfast per sfidare l'Ulster Rugby nel Round 15 dell’URC 2023/2024.

Per i Leoni si tratta di una sfida molto importante e sarà uno scontro diretto in chiave playoff, quando mancano quattro turni al termine della stagione regolare. I Leoni sono quinti in classifica a 42 punti, reduci da due successi consecutivi casalinghi in campionato contro Connacht e Dragons. I nordirlandesi sono nel gruppone delle ottave in classifica a 39 punti e vengono dall'affermazione interna di settimana scorsa in casa contro Cardiff. Da segnalare che dal quinto all'undicesimo posto in classifica ci sono solo tre punti di differenza, segno del grande equilibrio che regna in questa fase di campionato. Nei 21 precedenti totali fra le due formazioni, gli irlandesi hanno vinto in 17 circostanze. Poi due pareggi e due successi dei Leoni.

Arbitri

La partita di domani sarà diretta dallo scozzese Sam Grove-White. Assistenti saranno gli irlandesi Robbie Jenkinson e Padraig Reidy. Al TMO il gallese Sean Brickell.

Formazione

Per la gara di domani sera, coach Marco Bortolami rinuncerà a diversi giocatori ancora in infermeria per infortunio e decide per alcuni cambi nel XV titolare. L’head coach dei trevigiani e il suo staff modificano il triangolo allargato: da estremo tocca a Jacob Umaga, l’ala sinistra è Rhyno Smith, a destra ecco Leonardo Marin. Al centro un piccolo cambiamento: con Marco Zanon torna Tommaso Menoncello. La mediana non vede modifiche: Andy Uren dirige la mischia e all’apertura ci sarà Tomas Albornoz. Cambia tutta la prima linea del pack biancoverde. Thomas Gallo sarà il pilone sinistro, come pilone destro ritorna Simone Ferrari, a tallonare ecco Giacomo Nicotera, al rientro dopo la squalifica. Seconda linea con la conferma del rientrante Scott Scrafton, insieme a Edoardo Iachizzi. Nella terza linea un flanker è Alessandro Izekor, l'altro è il capitano Michele Lamaro. Da numero 8 riparte dal primo minuto Lorenzo Cannone.

Commento

“In formazione abbiamo alcuni rientri rispetto la scorsa settimana, ma purtroppo anche Ratave si è unito alla lista degli infortunati. Il XV iniziale è stato scelto per far fronte alle qualità di Ulster, avversario di domani, tenendo inoltre conto degli adattamenti in alcuni ruoli. Ulster è una squadra molto performante e che lavora molto con gli avanti: per questo motivo ho scelto di portare in panchina sei avanti e due trequarti; per essere competitivi a livello fisico per tutti gli 80 minuti.” commenta il capo allenatore Marco Bortolami sulle scelte di formazione.​​​