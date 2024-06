Ultima giornata per i due alfieri della Marca nel campionato nazionale di serie B di tennis

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Buone notizie sul fronte delle squadre di vertice della Marca trevigiana. Auralis Lighting che a salvezza raggiunta, cerca all’ultima giornata di acciuffare i playoff. Può approfittare dello stop degli udinesi e col secondo posto vedere i play off con una luce diversa. Park Villorba che sta asfaltando tutte le avversarie, tranne quella con cui si trova al comando, le bergamasche dell’Altopiano. Parità assoluta fino a questo momento. L’ultima giornata dovrebbe scorrere abbastanza liscia e si dovranno attendere i verdetti ufficiali delle commissioni gare. Serie B2 maschile 6^ giornata di 7. Risultati: Canottieri-Davi.s 3/3, Comunali-Parabiago 6/0, Ct Vicenza-River 2/4. Riposava Auralis Lighting. Classifica: Parabiago Mi p.12; River Sporting Udine p.10; Auralis Lighting Eurosporting Tv e Comunali Vicenza p.8; Ct Vicenza p.6; Davi.s Tennis Team Bologna p.3; Canottieri Nino Bixio 1883 (Pv) p.1. Prossima giornata 7^ di 7 Domenica 16 Giugno ore 10.00. Auralis-Canottieri Bixio, Comunali Davi.s e Parabiago-Ct Vicenza. Riposa River Udine. B2F Gir.2, Risultati: Park-Parabiago 4/0, Meran/o-Altopiano 0/4, Stampa-Il Poggio 0/4. Riposava Ct Vicenza. Classifica: Altopiano e Park Tennis Villorba p.13; Meran/o e Ct Vicenza p.7; Stampa Sporting p.5; Parabiago p.0. Prossima Giornata 7^ di 7 Domenica 16 Giugno: Ct Vicenza-Park Villorba, Meran/o-Parabiago e Atopiano-Stampa. Riposa: Ct Vicenza.

TORNEI IN ATTO A Pederobba fino al 15 Giugno 1° Trofeo Vidori torneo di doppio per giocatori fino alla terza categoria. Solo draw azzurro con 27 coppie ai nastri partenza. Sono giunti alle semifinali le coppie: Zanoni e Gianesi tds1 vs Ignjic e Isolato; nella parte inferiore del draw Frate e Martin vs Bassan e Mattiello. A Sernaglia iniziato il main draw del 4° Open di Primavera che prevede un price money di 5.000€. Erano 56 i giocatori a confronto. Promossi al tabellone principale Iago e Arduini che incroceranno rispettivamente le racchette di Lago e Bortolaso. A Castelfranco fino al 19 Giugno Torneo giovanile dai 10 ai 16 anni con 146 giovani. A Mogliano fino al 22 Giugno Torneo di 4^ maschile Trofeo Banca Generali Private con 120 players.

ISCRIZIONI AI PROSSIMI TORNEI Per i veterani a Istrana dal 14 al 24 Giugno c’è il Trofeo Veneta Nastri con 5 draws dai 40 ai 65 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 12 Giugno. Alla Barchessa dal 15 Giugno al 1/7 competizione maschile e femminile per giocatori fino ai 4.3. Iscrizioni entro le ore 12 del 13/6. Da Panatta dal 19/6 al 3/7 Open maschile e femminile con 4.000€ di prize money. Iscrizioni dai 4.3 nel draw maschile e per quello rosa dalle 3.5, per tutti fino alle 12 del 17/6. A Volpago dal 21/6 al 4/7 Trofeo New Print per giocatori di 4^ categoria maschile. Iscrizioni fino alle 12 del 19/6. Al Park dal 21 al 30 Giugno circuito young boys dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 19 Giugno.