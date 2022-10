Un manicotto priva Dall'Antonia del successo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Scorrendo la classifica definitiva dell'appuntamento tenutosi lo scorso fine settimana al Mugello Circuit, nell'ambito della Coppa Italia Endurance, si potrebbe rimanere delusi in virtù dell'ottava piazza finale messa in bacheca da Romy Dall'Antonia. Il pluridecorato portacolori di Rally Team, condividendo l'Audi RS3 LMS TCR di BF Motorsport con Samuele Piccin, si è invece reso protagonista di un fine settimana di altissimo valore. Le due sessioni di libere del Venerdì vivevano di una crescita costante di affiatamento con la vettura della casa dei quattro anelli, terminate con la seconda posizione nella generale. “Al Venerdì siamo andati in progressione” – racconta Dall'Antonia – “e, mano a mano che la ruggine se ne andava, iniziavamo a segnare tempi davvero interessanti. Il setup della nostra Audi era quasi perfetto anche perchè la nostra squadra ha potuto sfruttare i dati a disposizione raccolti durante gli impegni ufficiali nel TCR. Il team BF Motorsport, che conosco da molti anni, è sempre una garanzia. Proprio qui, nel 2019, vinsi la due ore con la loro Cupra Leon TCR. Con la squadra e gli ingegneri ci intendiamo a meraviglia, loro sanno cosa voglio e io so come lavorano. Anche con Samuele, mio compagno di abitacolo, il feeling è stato subito ottimo. Erano due anni che non correvo con l'Audi ed era la prima di quest'anno in pista. Non credevo di poter essere così competitivo ed infatti anche nelle successive sessioni abbiamo fatto bene.” Prese le misure alla vettura l'equipaggio di casa Audi riusciva a dimezzare il divario dal leader di giornata, firmando la seconda casella in griglia, con un ritardo di soli sei decimi dalla pole position, ma, al tempo stesso, creando un profondo solco con il gruppo degli inseguitori. Tutto sembrava lasciar presagire un Sabato tutto all'attacco ma la dea bendata aveva deciso un esito diverso con un manicotto del turbo che si sfilava in partenza, compromettendo una prestazione che, tempi alla mano, li avrebbe tranquillamente candidati alla vittoria finale. Il bilancio finale del pilota di San Vendemiano conta l'ottavo assoluto, il quarto di gruppo TCR SQ e di prima divisione, unito alla consolazione per aver segnato il giro più veloce. “Eravamo carichi” – aggiunge Dall'Antonia – “e pronti a fare bene ma al via della gara si è sfilato un manicotto del turbo che ha inevitabilmente compromesso il nostro risultato finale. Siamo dovuti rientrare ai box, perdendo un giro che ci ha tagliato fuori dalla lotta per il successo. Nel proseguimento della gara il cronometro ha confermato che eravamo costantemente i più veloci in pista. Conti alla mano avremmo sicuramente vinto la gara ed è questo il rammarico più grande. Al Mugello sono sempre andato molto forte ed è un peccato. La soddisfazione più grande, quando corri in macchina, è sentirsi dire via radio che sei il più veloce e che devi continuare con quel passo. L'adrenalina va a mille e devo ammettere che arrivavo da una lunga astinenza. Dopo tanto tempo lontano dall'Audi non mi sarei mai aspettato di poter essere competitivo. Partire dalla prima fila e perdere una gara così, senza poter lottare, lascia molta amarezza. Resta di positivo quanto abbiamo dimostrato con i nostri tempi sul giro.”