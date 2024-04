Una Misano per due, tra Trentin e Fant

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

La velocità in circuito si sta prepotentemente facendo largo nel calendario 2024 di Xmotors Team che si prepara a salire su palcoscenici prestigiosi. Un solo tracciato, il Misano World Circuit, per due tra le serie più ambite a livello nazionale e non solo, partendo dal Campionato Italiano Gran Turismo che vedrà presentarsi ai nastri di partenza un Mauro Trentin che tornerà alle origini, da dove ebbe inizio il suo cammino. Il pilota di Carmignano di Brenta, dopo anni di militanza nel TCR Italy, sarà sulla griglia del tracciato romagnolo al volante di una Ferrari 488 Challenge Evo di Mertel Motorsport. Il patavino condividerà l'abitacolo della rossa di Maranello con il giovane Tommaso Lovati, puntando al titolo di categoria Pro-Am nell'ambito del Campionato Italiano GT Sprint. “Torniamo a quello che è stato il mio primo approccio alla pista” – racconta Trentin – “ed al mio primo amore, le gare mini endurance dove si corre in due e si fa squadra. Condividerò la 488 Challenge con Tommaso, un giovane di belle speranze che si è già dimostrato tanto veloce quanto una bella persona. Abbiamo qualche ambizione, non lo nascondo, ma il percorso di crescita sarà un po' più lungo, rispetto alle ultime stagioni dove si partiva per vincere da subito. Grazie a tutto il team Mertel Motorsport per questa opportunità, grazie al capo tecnico Alan, al CEO Mario, a Miriam ed a Marco. Grazie a Francesco, il papà di Xmotors Team, che non si fa mai notare ma è sempre presente. Grazie ai partners, alla mia famiglia ed alla mia compagna.” Durante lo stesso fine settimana, intersecandosi con il tricolore, prenderà il via anche la Porsche Carrera Cup Italia con la compagine di Maser che schiererà il giovane Filippo Fant. Il pilota di Belluno, già brillante protagonista nel 2023 tra le Mini, salirà di categoria e si siederà al volante di una Porsche 911 GT3 Cup, messa a disposizione dallo storico Team Malucelli. “Dopo gli ottimi risultati con le Mini lo scorso anno l'idea era di ripetere l'esperienza” – racconta Fant – “ma inaspettatamente ho iniziato a ricevere delle telefonate da alcuni team che affrontano la Carrera Cup Italia, un campionato che può essere considerato tra i più prestigiosi nel panorama italiano. Ho deciso quindi di accettare l'offerta del Team Malucelli, che ringrazio di cuore, e di iniziare questa nuova ed avvincente avventura. Il livello dell'italiano è altissimo, basti pensare che Ten Voorde, il campione in carica, è stato due volte vincitore della Porsche Supercup, il mondiale dedicato alle 911 GT3 Cup. Mi scontrerò anche con piloti provenienti dalla Formula 3 e dalla Formula 2 quindi sarà davvero tosta ma cercherò di dare il mio meglio. Grazie ad Xmotors Team ed a tutti i partners che rendono reale questo incredibile sogno.” Appuntamento quindi fissato per il prossimo weekend, dal 3 al 5 di Maggio, con il sodalizio trevigiano che attende l'accensione dei riflettori su due campionati di alto rango tricolore.