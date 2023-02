La rappresentativa trevigiana Unvs di tennis over 50 femminile al terzo posto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Un inizio di stagione ricco di aspettative. Lo scorso weekend, il 28 e 29 gennaio, UNVS Nazionale ha recuperato il Campionato Nazionale Tennis Femminile Over 50 e Over 60 che, per giustificate ragioni, non si è potuto disputare lo scorso anno. Alle gare, organizzate al tennis club “Oasi fuori Milano” di Pavia, ha esordito la squadra femminile di tennis Over 50 della Sezione UNVS di Treviso e la compagine trevigiana ha conquistato il podio con la terza posizione, alle spalle di Pavia e Bassa Romagna. La rappresentativa capitanata da Orietta Pavan, a difendere con lei i colori della Sezione, Assunta Fabbro, Anna Frassinelli, Maria Teresa Terzariol e Sonia Tondato. Scenderanno ancora in campo per la rivincita al prossimo Campionato in Autunno. Prossimo impegno per la Sezione trevigiana, la cerimonia di assegnazione “Ambasciatore UNVS” con il Patrocinio Città di Treviso, che avrà luogo mercoledì 15 febbraio alle ore 17:30 a Palazzo Rinaldi. Appuntamento con Bepi Zambon lunedì 6 Febbraio alle ore 19 presso la Villa D’Arfanta in Via Prapian di Tarzo, 28. Serata tra campioni, tra i quali molti soci Unvs dove sarà presente anche l’internazionale Luca Serena neo associato e vincitore della tappa Itf Sanremese. Prossimi tornei: A Volpago del Montello Rodeo Fitp di 4^ categoria il 4 e 5 Febbraio Trofeo Tch Cornuda, draw maschile a 32 giocatori. Dirige Gianfranco Casagrande, teste di serie il giocatore di casa Simone Martin e Manuel Barbon del Visnadello. Al Panatta Racquet Club Rodeo 11 e 12 Febbraio per giocatori di 4^ categoria solo draw maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 9 Febbraio. All’Alpe Adria di Vedelago dal 11 al 26 Febbraio incroceranno le racchette giocatori fino ai 3.3 con draw maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 09 Febbraio. Rodeo a Silea il 18 e 19 Febbraio per giocatori di 4^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 16/2. A Castelfranco dal 4 al 5 Marzo Rodeo maschile fino ai 3.3 dirige Giorgio Tonietto. Iscrizioni entro le ore 12 del 02 Marzo.