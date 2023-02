L'Unsv trevigiana nomina due ambasciatori

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

AMBASCIATORE UNVS 2022 A PALAZZO RINALDI PROCLAMATI I TESTIMONIAL DELLA SEZIONE TREVIGIANA Treviso – L’Unione Nazionale Veterani dello Sport assegna il riconoscimento “Ambasciatore UNVS” a donne e uomini che si sono oltremodo distinti in una disciplina sportiva e possiedono i requisiti per rappresentare l’Unione nel nostro Paese. Il regolamento prevede che i Consigli Direttivi delle Sezioni valutino atleti, tecnici, personaggi del mondo sportivo che, oltre ad essersi messi in luce per i risultati, riscuotano visibilità e notorietà. Le candidature sono verificate dalla Presidenza Nazionale UNVS che, constatato il livello agonistico e lo spirito sportivo, concede l’attribuzione. Mercoledì 15 febbraio alle ore 17.30 Sala Verde di Palazzo Rinaldi sarà ancora una volta la sede della cerimonia “Ambasciatore UNVS” patrocinata dal Comune di Treviso; la Sezione locale conferirà l’esclusivo titolo agli atleti proposti ed il Presidente Beniamino Bazzotti consegnerà il diploma e la tessera speciale. Silene Furlanetto e Federico Fregnan sono gli “Ambasciatori UNVS” edizione 2022, eletti a rappresentare i valori dello sport e gli ideali che caratterizzano l’Associazione, diventandone testimonianza di appartenenza. Silene Furlanetto nata a Montebelluna ha iniziato a nuotare dall'età di 5 anni fino ai 17 anni, partecipando a numerose manifestazioni provinciali, regioni, nazionali e internazionali. Ottiene per 4 anni consecutivi la partecipazione ai Campionati Italiani di categoria e nella stagione sportiva 1988/89 conquista la medaglia di bronzo nella staffetta 4x200 sl ai Campionati Italiani a Roma; l'anno successivo guadagna la promozione in serie B nel Campionato Nazionale a Squadre. Allenatore delle discipline agonistiche nuoto e nuoto pinnato al Centronuoto Le Bandie dal 2017, i suoi atleti si sono aggiudicati la partecipazione a più Campionati Regionali, Nazionali e meeting Internazionali. Nel 2019, per la prima volta, un atleta da lei preparato è convocato dalla Nazionale giovanile di nuoto pinnato e nel 2021 ripete il successo con un altro atleta che viene confermato nel 2022. Nel 2021 e 2022, due le atlete convocate in Nazionale Assoluta, una per la specialità “apnea”, l'altra per il “nuoto pinnato”. Molte sono le medaglie vinte a livello Mondiale ed Europeo dagli atleti che allena: tra queste, 3 medaglie d’oro per altrettanti titoli mondiali. Federico Fregnan nato a Treviso, il suo sport è il motociclismo specialità enduro; vince il Campionato Triveneto a 18 anni ed il primo Campionato Italiano nel 1993. Consegue il titolo italiano nella Regolarità Vintage nel 2004, 2016, 2018, 2019, 2021. Ottiene la vittoria per tre anni di seguito (2014-2016) alla “6 Giorni Revival” all’Isola d’Elba e si ripete nel 2021 sempre in classe 50cc. Nel 2022, aggiudicandosi tre prove, “Le Mayet de Montagne” e “Valli Bergamasche Revival”, si impone nel Campionato Europeo Vintage Enduro oltre a conquistare il Mondiale di classe 75 cc. Noto imprenditore trevigiano nella produzione di macchine per caffè espresso Elektra, da grande appassionato nel 2003 acquisisce e rilancia Fantic Motor, una delle più importanti fabbriche di motociclette d’Italia, raggiungendo una produzione di 11.000 unità prima di cederla nel 2014.