Mercoledì 14 alle ore 16 a Palazzo dei Trecento Unvs trevigiana assegna i suoi premi

I premiati dall’Unione Nazionale Veterani dello Sport 2022 che si terrà al palazzo dei Trecento Mercoledì 14 alle ore 16.00: "Atleta dell'Anno 2022 Carlo Minot - Campione Europeo Enduro 2022. Vincitore titolo italiano under 23/Senior di categoria e assoluto 2022. "Dedizione e Passione” Luca Serena - Capitano Squadra Nazionale Vincitrice Titolo Mondiale Tennis Maschile Over 40 2022. "Giovane Promessa” Marco Ammirati - Campione del Mondo Target Sprint 2022. "Carriera” Edi Cadorin - oltre 300 maratone appartiene all'Albo Internazionale dei Supermaratoneti. “SportInclusive” Società Sport Life Onlus Montebelluna - 15 medaglie ai Campionati del Mondo di Nuoto per atleti con sindrome di Down 2022. "Memoria” Carlo Durante - ex Maratoneta e Campione paralimpico non vedente scomparso nel maggio del 2020.