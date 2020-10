Borgo Molino, è ancora tricolore per Lorenzo Ursella grazie al keirin

E' arrivata mercoledì ad Ascoli Piceno l'undicesima maglia tricolore targata 2020 per la Borgo Molino Rinascita Ormelle: la società presieduta da Pietro Nardin, impegnata al velodromo comunale di Ascoli, ha potuto esultare nuovamente grazie ad uno straordinario Lorenzo Ursella che, a 24 ore di distanza dal titolo conquistato nella velocità, si è imposto anche nel keirin. Nella stessa disciplina applausi per Manlio Moro che, dopo aver aiutato il compagno di squadra, ha concluso in sesta piazza e per Riccardo Florian che è giunto decimo.



Mercoledì si è infatti disputato anche il tricolore del chilometro da fermo nel quale Manlio Moro ha chiuso in terza posizione a meno di un secondo dal vincitore; quarto posto per Lorenzo Ursella, nono per Stefano Cavalli. La stagione degli juniores diretti da Christian Pavanello e Carlo Merenti si concluderà domenica a Treviglio (Bg) con la prova valida quale Campionato Italiano della Cronometro a squadre. Un ultimo appuntamento che vedrà in gara il quartetto composto da Manlio Moro, Stefano Cavalli, Igor Gallai e Alessandro Pinarello.



"Chiudiamo questa rassegna tricolore con un altro titolo di grande prestigio e con una bella medaglia di bronzo segno che i nostri ragazzi anche questa volta hanno saputo essere competitivi in tutte le specialità - ha sottolineato il ds Christian Pavanello - Domenica speriamo di poter avere la possibilità di gareggiare anche nella cronometro a squadre: è un peccato che questa stagione sia stata così corta perchè questo gruppo di ragazzi avrebbe potuto collezionare tanti altri prestigiosi successi. Siamo comunque super soddisfatti di quanto abbiamo raccolto sin qui: undici maglie tricolori aggiunte alle medaglie europee e alle vittorie su strada sono davvero un ottimo bottino".



Stagione 2020, i titoli italiani conquistati dalla Borgo Molino Rinascita Ormelle:

Ciclocross - Davide De Pretto

Inseguimento individuale - Manlio Moro

Corsa a punti - Alessio Portello

Omnium - Manlio Moro

Inseguimento a squadre - Manlio Moro e Alessio Portello

Madison - Manlio Moro e Alessio Portello

Eliminazione - Manlio Moro

Velocità - Lorenzo Ursella

Keirin - Lorenzo Ursella

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.