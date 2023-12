Usciti i calendari ed i gironi di coppa Veneto 10 i team trevigiani promossi ai play off

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il prosieguo della Coppa Veneto dei team trevigiani. Gruppo B Maschile ottengono la promozione per i quarti di finale con i seguenti abbinamenti: Castelfranco vs Volpago Sabato 20 ore 15.00. Il completamento del draw prevede Monselice-Caselle (Vr) Chioggia-Noventa vicentina e Cerea (Vr)-Belluno. B femminile: Tc Barchessa vs Canottieri Mestre Domenica 21 ore 15.00 in semifinale, l’altro abbinamento vede Tc Dolo vs Arzignano. Gruppo C maschile: partono con il tabellone dai sedicesimi, ma le trevigiane classificate sono un turno avanti Altivole che giocherà in trasferta a Zevio Sabato 20 Gennaio ore 15.00; Sporting Life Center A vs Barchessa A Sabato 20 Gennaio ore 15.00. Motta di Livenza (in foto Battistel, Battiston, Maesano e Marchese) che va in trasferta nel rodigino contro il Bergantino il 20/1 ore 15.00. Gli altri abbinamenti: Raldon (Vr) attende la vincente tra Trebaseleghe-Monselice, Costabissara (Vi)-Caselle (Vr), Zugliano (Vi)-Dossobuono (Vr), Ca’ del Moro (Ve)-Polpet (Bl) e Poiano A attende la vincente tra Cerea-Nogarole Rocca (Vr). Gruppo C femminile: quarti di finale contro le veronesi dello Scaligero per le castellane del Castelfranco Domenica 21/1 ore 10.00. I tabelloni del Gruppo D faranno finali direttamente il 18 Febbraio a Verona presso il Tc Scaligero e riguarderanno: per sia per il femminile che per il maschile Tc Barchessa vs Ca’ del Moro. Prossimi tornei individuali. Tpra 31/12 Sporting Life Center L’ultima partita dell’anno 2023 singolare maschile. Per iscrizioni: Andrea 366-8243584. Dal 12 al 14 gennaio 2024 Rodeo Mwood per giocatori di 4^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 10 Gennaio.