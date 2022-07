E' del globetrotter Damiano Baggio l'ultimo trofeo del circuito Veterani di Vacil

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

E’ di Damiano Baggio l’ultimo trofeo allo Sporting Life Center di Vacil, circuito veterani Veneto tennis point.it, diretto da Giulia Favaro e Nadia Schiavon. Nell’Over 45 il globe trotter di Altivole in due set mette al secondo posto il tennista di casa Giuseppe Bottega. Bronzi per Fortunato Mariotto e Massimo Giammona dell’Olivera di San Vendemiano. Nell’Open K22 di Volpago main draw spettacolare. Quattro le gare in programma Martedì 26 sotto la direzione di Matteo Favaro. Alle 17.30 Matteo Marfia con Carlo De Nardi, derbyssimo villorbese, molto atteso. De Nardi in gran spolvero e Marfia testa di serie numero 4 anche lui in un ottimo periodo di forma. Alle 19 l’altoatesino Jonas Greif con Riccardo Masiero del Park di Villorba. Alle 20.30 i pari classifica Mattia Ghedin con il bassanese Matteo Dal Zotto e alle 21.30 Mario Radic con Alvise Zarantonello. Manca un incontro dei quarti di finale nel derby vicentino tra Peruffo e Salviato, che verrà svolto nella giornata di mercoledì dove entreranno in campo anche i big: Nicola Ghedin e Lorenzo Bresciani. Spettacolo assicurato ed ingresso gratuito. A Caorle i tennisti trevigiani Sara Martini del Motta e Francesco Biasotto dell’Eurosporting di Treviso si aggiudicano i tornei di terza categoria. Prossimi tornei: E’ iniziato a Villa Guidini fino al 5/8 il terza categoria maschile e femminile, con 85 iscritti coordinati da Paolo Favata e Pasquale Glorioso. Allo Sporting Magi di Ponte della Priula Cesare Gabrieli dirige il torneo di 3^ limitato al quinto gruppo, solo maschile. Il periodo di gioco sarà fino al 1/8 ed iscrizioni chiuse a 62 partecipanti. Ad Istrana competizione giovanile dai 10 ai 16 anni Trofeo Vismec che inizierà il 29/7 fino al 7 di Agosto. Iscrizioni entro le ore 12 del 27/7. Al Pietro Burei di Visnadello dal 30/7 al 14/8 competizione maschile fino ai 3.3 diretto da Lorenzo Lovadina. Adesioni entro le ore 12 del 28/7. Dal 30/7 al 10/8 a Castelfranco Open femminile diretto da Massimo Pelloia. Iscrizioni entro le ore 12 del 28/7.