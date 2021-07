K22 a Volpago, è tempo di finali. Sporting Life Center: si impone Da Rold

Nell’Open di Volpago Trofeo K22 Studio, tanto spettacolo con l’ultima gara, la più attesa. La Kermesse che ha un montepremi di 2.000€ ed è stato limitato a 100 giocatori sta dando molte soddisfazioni agli organizzatori. Dirigono Matteo Favaro, Aldo Bernardi e Giuliano Ferro.

Finale inedita quella che verrà sciorinata agli astanti alle 19.30, non tanto per il favorito bassanese Tommaso Gabrieli, quanto per il suo giovane avversario, il patavino Lorenzo Favero. Il giocatore del Plebiscito che sta facendo progressi proprio sul campo, non dovrà cadere nella tela che tesserà il suo mancino avversario. Gabrieli soprannominato anche il “Ragioniere dei Rossi” è un giocatore atipico, un autentico calcolatore ed anche gladiatore, quando serve, inteso nel senso alla bisogna. Con Favero, dovrà metterle in campo queste armi di difesa, perché fino a quanto si è visto sinora, il patavino non le ha risparmiate proprio a nessuno.

Club montelliano in festa per lo spareggio di Domenica 11, in casa, che li vedrà opposti ai torinesi del Circolo della Stampa per fare il salto in B2. Dovranno cercare di vincere 5-1 o 4-3 per pareggiare la sconfitta subita in terra piemontese.

Allo Sporting Life di Vacil torneo di 4^ categoria maschile diretto da Giulia Favaro sotto la supervisione di Roberta Antonello con ben 166 partecipanti. Torneo giunto all’ultima partita che si è disputata tra Michele Ballarin del Conegliano e Andrea Da Rold del Visnadello. Questo il resoconto di Andrea Camarin. «Dei 40 giocatori NC partiti dalle retrovie, prestazioni degne di nota da parte di Elvis Radovcic e Fabio Mella, arrivati fino ai 4.1, un ottimo bottino di punti per la nuova stagione. Nel tabellone finale dei 4.1, con ben 80 giocatori, sono arrivati in fondo Michele Ballarin e Andrea Da Rold, in un match combattuto e durato oltre due ore e mezza sotto la direzione dell’arbitro di sedia Francesco Di Mauro. Ballarin parte forte complice qualche acciacco di Da Rold e vince 63 il primo dando la sensazione di essere in controllo del match. Qui comincia la rimonta del giocatore del TC Visnadello che sostenuto dal grande numero di tifosi, mette il pilota automatico per un doppio 62 62 e vittoria finale».

Iniziato a Conegliano Via Olivera per l’Open Memorial Tombacco e da Re, torneo maschile con attuali 105 partecipanti che prevede un montepremi di 3.000 €. Massimo Giammona con la supervisione di Giuliano ferro Dalle ore 18.00 in campo il mid del draw di 4^ .

A Silea indetto torneo di 4^ maschile condotto da Roberta Antonello e Nadia Schiavon con 111 partecipanti. Anche qui è in atto il mid draw di 4^ con partite concentrate dalle 17.00 alle 21.

Tutto pronto ad Istrana per la 24^ Edizione del Trofeo Positello Open maschile e femminile con 2.000 € con cabina di regia tutta rosa. Sonia Rossi per la direzione societaria e Loredana Venturini in supervisione Fit che dovranno gestire gli attuali 100 tennisti iscritti che inizieranno a torneare Venerdì 9/7.

Al Pietro Burei torneo Rodeo femminile fino alle 3.3 denominato Visnadello in Rosa, diretto da Giovanni Fregonese, iscrizioni entro le ore 12 del 14/7 all’indirizzo: tcvisnadello@gmail.com

A Volpago appena si chiuderà l’Open K22 c’è lo Steel Costruzioni di 4^ categoria maschile che inizierà il 16/7 diretto da Gianfranco Casagrande. Le adesioni dovranno pervenire via mail a: tcvolpago@libero.it entro le ore 12 del 14/7.

Al Dopolavoro Ferroviario di Treviso Via Benzi c’è il 1° torneo giovanile dai 10 ai 16 dal 17 al 25/7 diretto da Andrea Pieratti. Iscrizioni via mail entro le ore 12 del 15/7 all’indirizzo: asdlftreviso@libero.it.

Al Villa Guidini di Zero Branco torneo di 3^ maschile dal 24/7 al 07 Agosto, diretto da Ugolino Comelato. Iscrizioni entro le ore 12 del 22/7 per i 4^ e le ore 12 del 25/7 per i giocatori di 3^ all’indirizzo: tcvillaguidini@alice.it.