Tennis, i primi titoli trevigiani 2022 vanno a Carraro e Galea

Parte con un torneo rodeo di 4^ cat. la stagione tennistica in provincia di Treviso, una quarantina al via tra i due tabelloni coordinati da Giulia Favaro e Nadia Schiavon. Nel maschile la vittoria è andata al giocatore di casa Giampaolo Carraro che nell’ultima gara con Francesco Bruna si è affermato in due set. Carraro home player dello Sporting Life Center, partito dalle retrovie, ha superato ben 5 turni, battendo la tds numero 1 Denis Basso e in una semifinale al cardiopalma l’esperto Massimo Giammona; Bruna vicentino del Creazzo nella parte bassa, giovane 4.1, è arrivato in finale faticando contro giocatori esperti, dove anche nell’ultima gara ha dimostrato di soffrirli. Infatti Carraro noto ex pallavolista, ha saputo gestire al meglio la partita nei momenti chiave, chiudendo con le braccia al cielo per 4-2 5-3 e un titolo che sa di buon auspicio per la stagione 2022 del suo gruppo “i Bacarozzi”. Quindi, terzi posti per Massimo Giammona del club coneglianese del Tcvo e per l’under 12 dell’Istrana Edoardo Voltarel. Nel femminile il giusto mix di esperte e giovani ha portato in finale le prime. Un percorso che ha rispettato le classifiche in campo con la finale tra la tds uno Martina Galea e la due Federica Forte. Per quest’ultima un exploit che la potrebbe proiettare nuovamente verso il suo best ranking di 4.1. Amiche e compagne di squadra, Galea ha approfittato della stanchezza della Forte che era reduce da 2 partite lasciandole ben poco spazio con un netto 4-1 4-0 e titolo numero due in carriera per la giocatrice Eurosporting. Bronzi per le giocatrici di casa dello Sporting Life Center Alberta Corsi ed Elisa Iannunzio. Prossimo appuntamento a fine mese con la tappa FITPRA dei Campionati Italiani con singolare maschile, femminile e doppio maschile, femminile e misto limitato 4.2. iscrizioni entro il 20 gennaio sul sito www.tpratennis.it. Per l’attività federale al New Tennis Silea Rodeo maschile di 4^ categoria nel weekend 15 e 16. Iscrizioni entro le ore 12 del 13 Gennaio via mail to: info@newtennisclubsilea.it.