Vacil, il trofeo Duca di Dolle sparkling è di Matteo Marfia

Allo Sporting Life Center di Vacil il Trofeo Duca di Dolle Sparkling di 2^ categoria con 3.000 € di montepremi è di Matteo Marfia. L’ha stabilito il giudice di sedia Francesco Di Mauro dopo due ore di spettacolo sciorinato anche dal bassanese Francesco Salviato. Marfia è riuscito a far sua la partita 7/5 6/4 grazie ad un buon servizio e al suo rovescio lungo linea, non disdegnando di variare il gioco sia con il drop shot, sia con discese a rete. Al contrario Salviato ha cercato di contrastare il gioco del villorbese quasi esclusivamente da fondo campo. Giocando sì di potenza, ma spesso risultando prevedibile specie per l’esperienza di Marfia. Terzi posti quindi per l’under 18 trentino Davide Ferrarolli e per il vicentino Giovanni Peruffo. In evidenza il mestrino Daniel Buffa ed il montelliano Patrick Dalla Palma con 3 vittorie. Hanno diretto il torneo Adriana Condrat e Mauro Granzotto. Ad Albarella la squadra femminile dello Sporting Life Center è la numero due veneta nel campionato a squadre della D3. Dopo aver ottenuto la promozione alla D2, ha tentato di giocarsi il titolo regionale contro le rivali veronesi dell’Oppeano, ma nonostante la bella prova, si sono dovute accontentare del secondo posto. Ad Altivole è in atto l’Open Progress Profile per singoli e doppi diretto da Carlo Udino Baggio con la supervisione di Mauro Cenedese. Ben 182 i tennisti impegnati, Martedì 28 si inizia a giocare dalle ore 14 fino alle 22.30 circa. Draw di terza in svolgimento.