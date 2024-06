Tiro alla fune outdoor, Valdobbiadene ospita la Coppa Italia 2024

Nuovo appuntamento tricolore per il tiro alla fune, specialità outdoor, che sabato 29 giugno vedrà andare in scena presso gli impianti sportivi di San Vito di Valdobbiadene, in provincia di Treviso, la Coppa Italia categorie 640 kg e 600 kg mix.

L’appuntamento sportivo, promosso dalla Figest, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, è organizzato dall’Asd Albaredo Insieme con il patrocinio del Comune e in collaborazione con il Centro Don Giovanni Turra. Questo il programma della giornata: dalle ore 15.30 alle 16.30 ritrovo degli atleti e pesature, alle 16.45 presentazioni delle squadre e alle ore 17 inizio delle gare.