In piazza Da Vinci con la 2^ Gara Junior di dama italiana e internazionale

Si è svolta nel pomeriggio di Sabato 15 Aprile, con il patrocinio del Comune di Casier, la “Gara Junior” di Dama Italiana (64 caselle) e dama internazionale (100 caselle) promossa dal Comitato Genitori di Casier/Dosson e dal circolo “Damasport Roncade”. L’evento ha avuto luogo in Piazza Da Vinci a Dosson, coinvolgendo ben 54 bambini/ragazzi per lo più della scuola primaria di Casier e Dosson, La manifestazione è stata diretta dall’arbitro regionale FID (Federazione Italiana Dama) Gabriele Cappelletto, coadiuvato da Loris Scaggiante e Renato Cervellin. La manifestazione è terminata anticipatamente dopo pochi turni gioco a causa dell’arrivo della pioggia, portando subito alla consegna delle coppe ai vincitori e la medaglia a tutti i partecipanti. La premiazione si è svolta in presenza dell’Assessore Roberta Panzarin, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, della Maestra Silvia Piatto responsabile del progetto nazionale “Dama a Scuola” e dallo stesso Comitato Genitori. La manifestazione verrà replicata Sabato 29 Aprile in Piazza San Pio X a Casier. Foto di Emy Prela.