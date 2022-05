Cycling stars criterium, Cadel Evans conquista Valdobbiadene

L'australiano, campione del mondo a Mendrisio nel 2009, fa suo il Cycling Stars Criterium di Valdobbiadene, anticipando sul traguardo di Piazza Marconi Maurizio Fondriest e Raffaele (Lello) Ferrara.

Alessandro Ballan, anche lui ex-campione del mondo, aveva provato un allungo nell'ultimo dei 15 giri del circuito, una fucilata molto simile a quella che gli è valsa la maglia iridata a Varese nel 2008. Ma Maurizio Fondriest e Lello Ferrara gli si sono riportati a ruota sotto sfruttando il viale alberato in leggera salita, portando con loro proprio Evans che è riuscito ad entrare in testa nell'ultima curva, conquistando così l'edizione 2022 del Cycling Stars Criterium dedicato agli ex professionisti.