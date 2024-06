Primo colpo sul mercato di Treviso Basket: arriva Valerio Mazzola da Pesaro

È Valerio Mazzola il primo squillo sul mercato della Nutribullet Treviso Basket, che fino a questo momento aveva lavorato sul versante delle riconferme di Olisevicius e Paulicap. Mazzola, lungo di 205 cm, ha giocato l’ultima stagione con la maglia della Carpegna Prosciutto Pesaro collezionando 5.6 punti e 2.8 rimbalzi in 18.6 minuti di media, con un season high di 17 punti. Classe 1988, Mazzola porta con sé l’esperienza da veterano in Serie A, avendo militato per quattro stagioni con la Reyer Venezia, con la quale ha vinto lo scudetto nel 2018-19 e la Coppa Italia nel 2020.

«Siamo felici di annunciare l’innesto di un giocatore esperto e di grande affidabilità come Mazzola. Valerio è un tassello importante per il nostro pacchetto lunghi, in quanto abile nel dare un apporto concreto a prescindere dai minuti a disposizione. Siamo certi che possa rappresentare un valore aggiunto importante per il roster che stiamo costruendo», ha dichiarato il ds di TVB Simone Giofrè.

Le prime parole di Vazzola in maglia Nutribullet sono all’insegna dell’entusiasmo: «Quando è arrivata la proposta di TVB ho avuto sensazioni positive. Treviso è una città che vive di basket, con un pubblico molto caldo e un palazzetto sempre pieno. Se dovessi parlare delle mie caratteristiche partirei dalla solidità difensiva e dalla capacità di aprire il campo in attacco, ma anche a livello caratteriale cerco sempre di essere di sostegno e supporto ai miei compagni. Di sicuro sarò a completa disposizione del coach”.

A Treviso il lungo emiliano ritroverà Frank Vitucci, che lo allenò all’Auxilium Torino nella stagione 206/2017.