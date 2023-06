Vallelunga, Fant per la vetta nel Mini Challenge

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Un mese di sosta è passato in fretta e per i protagonisti del Mini Challenge è giunto il momento di tornare a scaldare i motori, in vista del round numero due della serie, quello in programma per il prossimo fine settimana all'Autodromo Vallelunga. Xmotors Team, al primo anno di apparizione nel monomarca, si è già iscritto ai piani nobili della classifica provvisoria del Mini Challenge Evo, grazie ad un Filippo Fant che, in coppia con Roberto Gentili, ripartirà da una seconda piazza, lontana solo nove lunghezze dal leader. “Siamo alla seconda tappa del Mini Challenge” – racconta Fant – “e, dopo il primo round di Misano, io ed il mio compagno di squadra, Roberto Gentili, siamo in seconda posizione. Abbiamo solamente nove punti da recuperare sul primo ma ci piacerebbe poter puntare già al sorpasso qui, a Vallelunga. Siamo indubbiamente partiti con il piede giusto ma ci sono ancora cinque weekend davanti a noi, dieci gare in totale, e tutto può ancora succedere in pista.” Il pilota di Belluno, unico portacolori della scuderia di Maser, sarà al via con la Mini JCW Challenge Evo, curata da CZ Bassano Racing, al debutto assoluto sul tracciato intitolato a Piero Taruffi con la consapevolezza di dover sfruttare al meglio ogni minuto a disposizione. “Sarà la mia prima volta a Vallelunga” – sottolinea Fant – “ed avrò a disposizione soltanto un turno di prove libere per poter imparare un tracciato che non conosco. In questi giorni mi sto allenando molto con il simulatore perchè voglio arrivare in pista il più pronto possibile. È un circuito che contiene un po' di tutto, dal veloce del primo tratto ad una sezione centrale molto più stretta e tortuosa, dove la pulizia delle traiettorie fa la differenza. Cercheremo di dare il meglio di noi stessi perchè vogliamo puntare in alto quest'anno. Siamo pronti alla battaglia.” Il fine settimana di Fant entrerà nel vivo nella mattinata di Sabato 10 Giugno, attorno alle ore dieci e mezza, con il doppio turno di qualifiche che disegneranno la griglia di partenza. Poco prima delle sedici scatterà il semaforo verde per gara 1, durata di venticinque minuti più un giro, per poi rinnovare la sfida alla giornata seguente, Domenica 11 Giugno, nelle prime ore del pomeriggio e con il medesimo format della sfida di apertura. “Dobbiamo cambiare passo in qualifica” – conclude Fant – “perchè a Misano non siamo stati particolarmente efficaci e questo ci ha poi penalizzato in gara. La posizione in griglia sarà determinante, per puntare alla vittoria, quindi cercheremo di lavorare al meglio nelle libere. Se riusciremo a trovare un buon setup, aspetto mai semplice quando condividi la vettura con un compagno, potremo fare bene. In gara eravamo già competitivi a Misano quindi ci aspettiamo di esserlo anche qui a Vallelunga. L'obiettivo resta la vittoria anche se sappiamo che non sarà una passeggiata. Dobbiamo crederci perchè questo è l'unico modo per passare al comando del campionato. Grazie ad Xmotors Team ed a tutti i partners che ci stanno sostenendo.”