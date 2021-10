All'Alpe Adria di Vedelago alle 20 le finali tutte trevigiane

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Vedelago l’epilogo del torneo di 4^ categoria maschile e femminile. Erano 132 i tennisti in lizza, ed è la prima volta che l’Alpe Adria organizza anche il draw rosa. Competizione diretta Dean Pinezic e con gli aspetti tecnici delegati a Debora Comici. Giovedì alle 20 le finali di questo torneo molto combattuto ed appassionante che ha premiato tutto il movimento di Marca. Nel maschile sarà Ludovico Conte a rappresentare l’oggi trevigiano, per dare tanta soddisfazione a Roberto Durante ed al suo club di Cornuda, opposto a Francesco Toniolo inossidabile veterano del tennis trevigiano. Toniolo in gran forma, che potrebbe sicuramente fare la differenza e Conte furetto spumeggiante che potrebbe rintuzzare le velleità del giocatore di Istrana. Una finale incerta che offre spettacolo. Nel femminile una finale scontata quella tra la Nc Monia Visentin del Volpago, tennista di spessore, che ha ripreso a giocare alla grande e Sara Bianchini della Barchessa. Bianchini che ha fatto vedere di essere pronta per la terza categoria, dopo ben 4 vittorie da tabula rasa, troverà in finale pane per i suoi denti. Con una Visentin alla sua 8^ gara e stesso trattamento alle avversarie, sarà quindi spettacolo a gogò. Ad Altivole tornei di 3^ categoria maschile e femminile iniziati il 23/10 fino al 07/11 con singoli e doppi tra i quali anche quello misto con 130 iscritti. Il 30 e 31 Ottobre Rodeo maschile di 3^ categoria trofeo Carpenterie De Faveri Luciano. Direzione di Gianfranco Casagrande, con iscrizioni che dovranno pervenire entro le ore 12 del 28/10 all’indirizzo: www.tcvolpago.it. All’Adriano Panatta Raquet Club nel weekend 6 e 7 Novembre torneo Tpra di Tennis Road to Rome e tappa regionale di Padel iscrizioni www.tpratennis.it. Per il gioco parlato, Venerdì 29 Ottobre alle 20.30 presso l’Eurotennis Treviso Bepi Zambon, Germano Pedrazzi e Leo Bassi mediati da Prando Prandi parleranno di tennis is….Storia, campioni e prospettive del circolo con un grande passato storico ed un promettente futuro.