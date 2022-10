A Vedelago nell'Alpe Adria di 3^ vincono Luigi Butera e Alice Bertazzon

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Vedelago le finali del torneo di 3^ categoria Alpe Adria con 198 iscritti sono state vinte dai trevigiani. Nel maschile Luigi Butera del Park di Villorba era opposto all’under 16 dell’Eurosporting Edoardo Martini, e si è imposto in due set. Nel femminile erano di fronte l’under 18 del Bassano Francesca Vario e Alice Bertazzon del Pederobba, primo successo stagionale per quest’ultima e tre vittorie in due set. Terzi posti per l’under 18 dell’Istrana Lorena Rebeschini e per la pordenonese Marta Rico. Nel main draw molti approdi di giocatrici provenienti dalla quarta categoria come Monia Visentin del Volpago, Roberta Ferrari del Cittadellese e l’under 18 del Park di Villorba Benedetta Boato. Nel maschile bronzi per Damiano Baggio dell’Altivole e per l’under 18 del Caneva Giovanni Scola. Si sono distinti l’under 18 del Bassano Matteo Cunial e l’under 14 Pietro Conte del Castelfranco già pronti ad indossare la casacca di 3^ categoria. Al Gastone Ostani di Montebelluna fino al 12 Ottobre torneo San Paolo Invest solo doppio maschile fino alla terza categoria. Competizione diretta da Natalja Tonazzo con 28 partecipanti. Draw giunto alla finale che si terrà alle ore 20 tra Gelli e Bertolini opposti a Mattiello-Bassan. Dal 15 al 30 Ottobre ad Altivole torneo di 3^ categoria per singoli e doppi, maschile, femminile e misto. Iscrizioni entro le ore 12 del 13/10. A Silea nel weekend 22 e 23 Ottobre Rodeo maschile fino ai giocatori di 3^ categoria 5° grado. Iscrizioni entro le ore 12 del 20 Ottobre. A Volpago Trofeo Still Rodeo Open maschile il 22 e 23 Ottobre dove saranno 32 i partecipanti dalla 1^ categoria a scendere. Anche qui le iscrizioni si chiuderanno entro le ore 12 del 20 Ottobre.