A Vedelago nell'Alpe Adria di 3^ iniziano dalle ore 13 i quarti di finale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Vedelago nell’Alpe Adria il torneo di 3^ categoria maschile e femminile per giocatori fino ai 3.4 ha già promosso ai quarti di finale i suoi protagonisti. Lunedì 14 giornata di completamento del reparto. Mancano gli incontri tra Renato Bortolato e Tommaso Giaretta che scenderanno in campo alle 17.30 e Francesco Bruna con Adolfo Ivano Silvestri in programma alle 19.30. Per l’accesso alle semifinali Luca Tonicello e Martino Masiero unico giocatore di 4^ categoria e alle 18 Maurizio Junior Peruzzo tds numero uno con Davide Zamprogno. Sempre con l’organizzazione Pinezic appena finisce il regular di 3^ pronto un rodeo per il weekend 26 e 27 Novembre. Iscrizioni per giocatori di 4^ categoria solo maschile entro le ore 12 del 24/11.