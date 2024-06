Tennis, all'Alpe Adria di Vedelago continua la striscia vincente dei giocatori del TC Mestre

Concluso a Vedelago l’Alpe Adria con 91 giocatori. Nel maschile vince il giocatore del Tc Mestre Gianmarco Amore che alza il trofeo più grosso. Dopo un incontro molto combattuto con il finalista Stefano Bizzotto del Villa Imperiale concluso al long tie-break per 11 a 9 il mestrino fa proseguire la striscia vincente dei suoi compagni di squadra. L’ultima volta è stato Sebastiano Cecchini ad imporsi. Per il patavino Stefano Bizzotto una gran bella finale contento anche di aver superato il favorito del seeding. Bronzi per Francesco Toniolo dell’Istrana e per il bassanese Luigi Pianezzola. In evidenza con 4 vittorie Massimiliano Zanatta del Cornuda ed il vicentino Francesco Bruna del Creazzo con 3 vittorie. Nel femminile anche se non molto partecipato, c’è la pordenonese Matilde Zaccarin del Brugnera che da favorita non ha smentito le aspettative. Secondo posto per Margherita Mondin del Panatta.

Tornei in corso

A Motta di Livenza fino al 9 giugno torneo giovanile Kinder Trophy. Attenzione in fase d’iscrizione a tutte le variabili sia in fascia d’età che di ranking. Sono 126 i giovani a confronto. A Pederobba dal 1 al 15 giugno ci sarà il 1° Trofeo Vidori torneo di doppio per giocatori fino alla terza categoria. Solo draw azzurro e competizione molto sentita dove, 27 coppie si daranno tenzone. A Sernaglia tutto pronto per il 4° Open di Primavera che prevede un price money di 5mila euro. Sono 56 i giocatori a confronto.

Iscrizioni aperte

A Castelfranco dal 8 al 19 giugno Torneo giovanile dai 10 ai 16 anni con iscrizioni entro le ore 12 del 6 giugno. A Mogliano dal 8 al 22 Giugno Torneo di 4^ maschile Trofeo Banca Generali Private. Iscrizioni entro le ore 12 del 6 giugno. Allo Sporting Life Center di Vacil 4^ edizione dell’Open maschile dai 3.5 fino a tutta la 1^ categoria con 7mila euro di price money. Iscrizioni entro le ore 12 del 7 giugno fino ai 3.1. Quelli successivi prorogate dal Giudice Arbitro. Sempre allo Sporting Life Center Sabato 8 giugno si terranno le finals regionali dei campionati a squadre. Per i veterani a Istrana dal 14 al 24 giugno c’è il Trofeo Veneta Nastri con 5 draws dai 40 ai 65 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 12 giugno.