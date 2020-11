Trofei Progress di Altivole: vittoria per Gioia Guiotto e Nicola Ronchi

Ad Altivole nei Trofei Progress 3^ categoria maschile, femminile e doppio diretto da Beatrice Zaffi e Damiano Baggio con la supervisione di Mauro Cenedese, chiuso il sipario. Dopo la conferma della trevigiana Gioia Guiotto un altro trevigiano sul podio. Nella finale del singolare maschile Nicola Ronchi si impone sul bassanese Dal Monte per 7/5 3/6 10/5. Due ore di bel tennis che purtroppo hanno deliziato soltanto gli addetti ai lavori. Primo set altalenante, con Ronchi propositivo che riusciva spesso a togliere il tempo al ventenne avversario con il serve and volley. Secondo set dove emergeva la verve atletica del bassanese con qualche errore di troppo di Ronchi e tutto rimandato alla terza frazione regolata dal long tie-break. Trent’anni di tennis in questo set si sono visti tutti. Ronchi che spingeva tutte le palle sul perimetro e rintuzzava con il back lo sfogo atletico di Dal Monte che voleva divincolarsi dalla regnatela tessuta dal trevigiano. Così il tennista che rappresenta il Volpago, riusciva ad aggiudicarsi questo torneo e a coronare una stagione fantastica che lo porta in seconda categoria. Per Dal Monte rimane il successo conquistato nel doppio assieme Nemanja. Doppio tutto giovanile e vicentino, condotto sul duo Bresolin Martini che ha posto resistenza soltanto nel primo set e non è riuscito a bissare l’impresa della semifinale. Terzi Cristofari-Silvestri e Zen-Fioravanzo.

Una kermesse di successo commenta il patròn Damiano Baggio. Grazie agli sponsor e soprattutto al bel tempo, inusuale per la stagione, siamo riusciti a giocare molti incontri all’aperto, dando l’occasione ai tennisti di poter esprimere il meglio di loro all’open air. Così facendo abbiamo ridotto ulteriormente anche l’occasione di contrarre eventuali contagi, confermando così che il tennis è lo sport più sicuro.

A Vedelago da Sabato 14 a Domenica 29 torneo Alpe Adria di 4^ categoria maschile con 71 tennisti iscritti. Anche oggi Cristian Busato e Dean Pinezic con la supervisione di Debora Comici vigileranno queste tenzoni domenicali. Poi durante la settimana saranno 4/6 gli incontri in programma sui due campi coperti che dirimeranno i migliori del main draw. Due le mine vaganti da disinnescare. Barbierato Vittorio dell’Istrana con Riccardo Zago del Tc Padova e il veterano castellano Michele Iannuzzi opposto a Simone Cimitan, dovranno affrontare le velleità di questi agguerriti neofiti. Cimitan che gareggia per l’ultimo club di Marca iscritto alla Fit il sodalizio MW Sporting Club che ha sede ad Ormelle composto da ben 30 agonisti di prim’ordine.

Nella giornata odierna l’incontro clou vede alle 18.00 il veterano Tito Tonella, noto keeper coach del football trevigiano, che sta scalando la classifica e che lo vede nel bel mezzo della quarta categoria dopo questa tormentata stagione.

Il 21 e 22 Novembre sempre presso il Club di Mogliano Rodeo maschile e femminile per giocatori di 3^ categoria. Iscrizioni entro il 19/11 ore 12.00 at www.tennisclubmogliano.it.