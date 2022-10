A Vedelago vince il giocatore del Pederobba Daniel Mazzocco

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Vedelago il draw del maschile che contemplava i giocatori fino ai 3.5 va al giocatore del Pederobba Daniel Mazzocco. Erano 185 i tennisti alla partenza. Gran bel torneo che ha messo di fronte tanti giovani e tanti veterani. L’ha spuntata l’allievo di Scuglia che per aggiudicarsi il torneo ha dovuto totalizzare ben 6 vittorie. Niente da fare per il castellano Zen che forse era già pago dei suoi risultati. Non c’è stata partita, perché Zen non è mai entrato in gioco e Mazzocco ha chiuso l’ultimo match in meno di un’ora. Terzi posti per Cesare Zizza degli Ospedalieri di Treviso e per il veterano Leonardo Bassi. Molti i giocatore che grazie a questa competizione saluteranno la quarta categoria. In primis il vincitore, ma ci sono anche Carlo Cochetto del Panatta Club, vincitore alla Barchessa, Paolo Franceschini del Castelfranco, Cesare Zizza e Roberto Muneratto del Camponogara. Fino al 30 Ottobre ad Altivole torneo di 3^ categoria per singoli e doppi, maschile, femminile e misto con 223 contendenti. La giornata di venerdì 28 vede gli incontri iniziare alle 15.30 fino a tarda sera. Draw maschile e femminile giunto ai quarti di finale. A Mogliano prossimo weekend Rodeo di 4^ categoria maschile e femminile con 64 contendenti diretti da Lucia Maffei e parte tecnica delegata a Mauro Cenedese. A Vedelago l’Alpe Adria continua la sua programmazione agonistica con un altra kermesse dal 5 al 20 Novembre per giocatori maschi e femmine fino ai 3.4. Iscrizioni entro le ore 12 del 3/11/22.