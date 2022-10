A Vedelago alle 19.30 le finali maschili e femminili

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Vedelago dalle 19.30 ci sono le finali del torneo di 3^ categoria Alpe Adria con 198 iscritti. Per il maschile Luigi Butera del Park di Villorba opposto all’under 16 dell’Eurosporting Edoardo Martini. Per il femminile saranno di fronte l’under 18 del bassano Francesca Vario e Alice Bertazzon del Pederobba. Nelle semifinali maschili Butera ha faticato a tenere a bada uno scatenato Baggio, incontro chiuso in due combattuti set. Al contrario Martini è riuscito a far prevalere la sua verve con Giovanni Scola, nonostante quest’ultimo non abbia molti anni di più del suo avversario. Nel femminile la bassanese Vario ha faticato un po’ più del solito a tenere a bada la sorpresa del torneo, la coetanea dell’Istrana Lorena Rebeschini. Per Alice Bertazzon due partite che trasudano sicurezza ed imperio. Il suo ritorno alle gare da lustro al suo club, prettamente a trazione maschile. Borsino che pende a favore della montelliana, ma entranbe hanno lo stesso valore di classifica, quindi tutti i giochi sono aperti. Al Gastone Ostani di Montebelluna fino al 12 Ottobre torneo San Paolo Invest solo doppio maschile fino alla terza categoria. Competizione diretta da Natalja Tonazzo con 28 partecipanti. Draw giunto alle semifinali con i seguenti abbinamenti Gelli-Bertolini contro Ignjic-Isolato e Mattiello-Bassan con Andreatta-Lionello.