A Vedelago dalle 10.30 ottavi di finale del 3^ categoria. Entrano in campo le Tds dalle 12

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Vedelago dalle 10.30 Ottavi di finale del torneo di 3^ categoria Alpe Adria con 198 iscritti. Alle 12 entra in campo il favorito Luigi Butera del Park, mentre il vicentino Alberto Scoponi tds numero 2 alle 13.30 con l’under 18 del Bassano Matteo Cunial. Le altre gare continueranno fino alle 22 circa vigilate da Dean Pinezic. Grande successo di pubblico al Park di Villorba Venerdì sera per la presentazione dell’Horizon Tennis Home Academy di Massimo Sartori. Il Coach di Andreas Seppi e Marco Cecchinato con sede a Vicenza ha snocciolato alcuni aneddoti dei pro, mediati da Andrea Vidotti. Presenti Gianfranco Griso e Roberto Marian per lo staff tecnico del Park che cercheranno di mettera in pratica nuove tecniche di allenamento suggerite dal loro head coach. Per l’amministrazione comunale di Villorba l’assessore allo sport Egidio Barbon. Al Gastone Ostani di Montebelluna fino al 12 Ottobre torneo San Paolo Invest solo doppio maschile fino alla terza categoria. Competizione diretta da Natalja Tonazzo con 28 partecipanti. Draw giunto alle semifinali con i seguenti abbinamenti. Gelli-Bertolini contro Ignjic-Isolato e Mattiello-Bassan con Andreatta-Lionello. Giornata odierna di riposo.