Tennis, a Vedelago gli ottavi del 3^ Alpe Adria: spiccano Lorenzo Genna e Tommaso Piovesan

Fino al 31 marzo a Vedelago è in corso il Torneo Alpe Adria con 114 players. Competizione maschile giunta agli ottavi di finale, giovedì 28 marzo vedrà in programma dalle 18 Lorenzo Gemma, gioiellino di casa Volpago che ha già superato parecchi turni, opposto al portogruarese Tommaso Maria Piovesan, bell’incontro tutto giovanile. Alle 19.30 Pietro Conte altro giovane con Andrea Ceron dell’Eurosporting Treviso. Sempre alle 19.30 Luca Tonicello con Filippo Viscusi esperienza contro verve giovanile. Alle 21 chiude la sessione maschile l’under 18 dell’Eurosporting Lorenzo Salustri vs Stefano Bizzotto del Villa Imperiale. Nel femminile c’è l’incontro di semifinale alle 18 tra le under 16 Vanessa Gruarin del Portogruaro vs Margherita Losco del Novapalma di Udine. Già in finale la vicentina Silvana Mulone.

Tornei con iscrizioni aperte

Allo Junior Sporting Club di Santa Lucia di Piave il 6 e 7 aprile Rodeo maschile fino ai 4.2. Iscrizioni entro le ore 12 del 4 aprile. Dal 6 al 21 aprile torneo di primavera ad Altivole per giocatori di 3^ categoria draws singolo maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 4 aprile. A Tc Villa Guidini di Zero Branco il 6 e 7 aprile Rodeo di 4^ categoria draw solo maschile, iscrizioni entro le ore 12 del 4 aprile. A Resana Rodeo dal 19 al 21 aprile sui campi in erba naturale presso la San Marco Academy solo tabellone maschile per giocatori di 3^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 17 aprile. A Sernaglia della Battaglia dal 20 aprile al 5 Maggio torneo di 4^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 18 aprile.