A Vedelago tutto pronto per le semifinali del torneo di 4^ categoria

A Vedelago ultime battute del torneo di 4^ categoria maschile e femminile. Erano 132 i tennisti in lizza, ed è la prima volta che l’Alpe Adria organizza anche il draw rosa. Competizione diretta Dean Pinezic e con gli aspetti tecnici delegati a Debora Comici. Mercoledì alle 19 semifinali e quarti giocati nella serata precedente molto combattuta. Continuano la loro corsa due giovani e due veterani. I giovani nel loro “filone” ed i veterani nel loro. Bellissime le gare che hanno portato i giocatori al loro penultimo step. Mattia Chinello ha bombardato tutta la gara Marcello Chiozzi, che non è riuscito a disinnescare la sua spingarda. Un po’ più lunga la gara vinta dall’under 16 Ludovico Conte che è stato magistralmente impegnato da Rodolfo Ziliotto. Derby tutto montelliano tra Cornuda e Montebelluna risolto alò long tie-break. Nell’altro quarto di fronte Manuel Barbon del Visnadello con Francesco Toniolo dell’Istrana. Pass ottenuto da Toniolo al long tie-break; più riposato invece il favorito del seeding il milanese Alessandro Gallavotti che ha regolato in due set le ambizioni di Roberto Simeoni. Alle 19 Elisa Maglione che verifica la condizione fisica di Monia Visentin alla sua sesta gara. Nell’altro campo gli under 16 Mattia Chinello-Ludovico Conte. Alle 20.30 Sara Bianchi-Sabrina Zigante ed Alessandro Galavotti con Francesco Toniolo. Ad Altivole tornei di 3^ categoria maschile e femminile iniziati il 23/10 fino al 07/11 con singoli e doppi tra i quali anche quello misto con 130 iscritti. Il 30 e 31 Ottobre Rodeo maschile di 3^ categoria trofeo Carpenterie De Faveri Luciano. Direzione di Gianfranco Casagrande, con iscrizioni che dovranno pervenire entro le ore 12 del 28/10 all’indirizzo: www.tcvolpago.it. Rompe subito il ghiaccio l’Adriano Panatta Raquet Club nel weekend 6 e 7 Novembre torneo Tpra di Tennis Road to Rome e tappa regionale di Padel iscrizioni www.tpratennis.it. Per il gioco parlato, Venerdì 29 Ottobre alle 20.30 presso l’Eurotennis Treviso Bepi Zambon, Germano Pedrazzi e Leo Bassi mediati da Prando Prandi parleranno di tennis is….Storia, campioni e prospettive del circolo con un grande passato storico ed un promettente futuro.