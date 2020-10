Academy Alpe Adria, in campo il baby-prodigio Giovanni Stival

Il torneo Academy Alpe Adria di 4^ maschile con 72 contendenti, diretta da Cristian Busato con la supervisione di Debora Comici è entrata nel vivo. Oggi dalle 16.30 entrano in campo i 4.1 e domani le teste di serie. Per l’under 14 del Pederobba Giovanni Stival (in foto) che ha già liquidato ben 3 avversari c’è l’ under 18 veneziano Montin Andrea Carlo. In contemporanea nell’altro campo Federico Caracè dell’Eurotennis Treviso dopo essersi imposto facilmente nella giornata di ieri, affronterà Antonio Mazzon dello Junior Santa Lucia. Alle ore 18.00 il miranese Marco Noventa dopo due vittorie testerà il 4.1 Marco Barosco del Fossalta di Piave; nell’altro court il vicentino del Malo Filippo Leder verificherà le strepitose condizioni del castellano Stefano Cesari, appena rientrato all’agonismo dopo un lungo infortunio, e la maratona di oltre 2 ore di gioco di ieri sera. In prima serata alle 19.30 circa, il vicentino del Breganze Jacopo Rebellato incrocerà la racchetta con il pordenonese Paolo Piccinato reduce da ben due convincenti prove; l’altro campo vedrà ospitare lo jesolano Cristiano Anzani e Carlo Luise del Sernaglia reduce da una partita “maschia” con Marco Pistellato condita da ben due tie-break. In serata Nicola Carnio del Caerano con il castellano Alberto Zambrano e Tazio Isotti dell’Istrana con Stefano Uva del Dolo.

Prossimi appuntamenti 24 e 25/10: Silea Rodeo maschile di 4^ categoria dirige Giuliano Mariuzzo; A Mogliano Veneto Via Colelli Alfredo Gris sarà alle prese con due rodeo di 3^ limitato ai 3.3 sia maschile che femminile. Ultime battute per i tornei regular dal 30 singolare maschile e femminile di 3^ e 4^ categoria e doppio maschile Trofei Progress Profiles. Chiusura iscrizioni il 28 fino ai 3.5 e per i doppi, il 31/10 per i rimanenti di 3^ at tennisclubaltivole@gmail.com. All’Eurotennis di Treviso Gabriele Bresolin ed Andrea Camarin guideranno il Rodeo maschile che si terrà il 30/10 e 1/11. Iscrizioni entro le ore 12 del 28/10.