Torneo di Natale a Vedelago è giunto alle semifinali. Dalle 18 il femminile 18.30 maschile

Il Torneo di Natale in svolgimento a Vedelago con 62 partecipanti. Oggi dalle 18.00 le semifinali. Condotto da Dean Pinezic la manifestazione iniziata il 10 Dicembre ha già i suoi semifinalisti. Nel maschile non ha smentito le aspettative Giampaolo Lionello tds numero uno dell’Ostani di Montebelluna. Alle 18.30 sarà impegnato contro il pari classifica Tim Strel, under 16 udinese del Natisone. L’altra semifinale maschile alle 20.00 che vedrà di fronte la mina vagante Sebastiano Cecchini con Maurizio Junior Peruzzo tds numero due. Cecchini under 16 del Tc Mestre già vincitore di ben 7 incontri sarà un bel banco di prova per il bassanese Peruzzo. Nel femminile ha già entrambi i piedi in finale la favorita under 14 Matilde Dall’Antonia che attende la sua avversaria uscente dall’incontro odierno in programma alle 18 tra Silvia Riccardi e Silvana Mulone. Riccardi del Sedico ha superato al fotofinish la coneglianese Bevilacqua, la valdagnese Mulone tds numero 2 ha stoppato l’under 14 pordenonese Giorgia Grizzo. Dall’Antonia già pronta al passaggio al Park di Villorba, ha appena vinto il Rodeo di Natale al Republic di Jesolo. Si chiude quindi la stagione 2022 ed ipoteca l’ouverture 2023 lo Sporting Life Center dal 13 al 15 Gennaio con il Rodeo Mwood Winter. Rodeo maschile e femminile per giocatori di 4^ categoria. Dirige Adriana Condrat che accetterà le iscrizioni pervenute entro le ore 12 del 11/1.