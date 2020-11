Alpe Adria a Vedelago, il torneo entra nel vivo

A Vedelago il torneo Alpe Adria di 4^ categoria maschile con 71 tennisti iscritti è entrato nel main draw. Cristian Busato e Dean Pinezic con la supervisione di Debora Comici hanno già fatto gli abbinamenti dei qualificati. L’udinese Giuseppe Buiat non ha dato scampo nella parte bassa al giocatore del Caerano Renato Chiaro, al contrario il qualificato Paolo Sostenio del Loreggia si è imposto in due set sul moglianese Luca Moreschetti; il mestrino Marco Pistellato dopo aver ricevuto il pass da Aldo Livio Platania dovrà incontrare Nicola Carnio del Caerano. Punti preziosi per il qualificato dell’Ormelle Matteo Bardella che in due set ha scavalcato l’ostacolo Filippo Buranello del Caerano. Non è una novità la performance del giocatore di casa Davide Boscolo che dopo aver conquistato le qualificazioni è già entrato agli ottavi ai danni di Cesare Zizza del Vacil; la testa di serie numero sei il vicentino Jacopo Rebellato misurerà le ambizioni dell’under 14 del Pederobba Giovanni Stival; sono servite due ore di gioco al giocatore dell’Altivole Stefano Pertile per domare il neofita vicentino Giancarlo Venzo. Guadagna gli ottavi anche il veterano Stefano Cesari ai danni del veneziano Antonio Aquino; il mancino Vittorio Barbierato dell’Istrana in due set su Gianni Pattaro dell’Eurotennis che incrocerà Carlo Cochetto del Park Villorba. Giovedì alle 19.30 entra in campo il number one del seeding Marco Minetto dello Jesolo che sarà opposto al castellano Michele Iannuzzi che ha già vinto un paio di incontri, l’ultimo contro l’under 16 dell’Eurotennis Pietro Bazzo. L’incontro clou della giornata di giovedì si terrà alle 19.00 tra Giuseppe Bottega dell’Eurotennis e Fabio Finotto del Vacil.

Il 21 e 22 Novembre sempre presso il Club di Mogliano Rodeo maschile e femminile per giocatori di 3^ categoria. Iscrizioni entro il 19/11 ore 12.00 at www.tennisclubmogliano.it.