Torneo Alpe Adria di Vedelago: al via l'undicesima giornata

Martedì 23 febbraio in campo dalle ore 18 i giocatori di 3^ categoria Under 18, Under 16 e Under 14. Corsi gratuiti per diventare Giudice arbitro di affiliato. Iscrizioni entro il 7 marzo

Torneo Alpe Adria Accademy maschile a Vedelago per giocatori fino ai 3.4 con 95 partecipanti. Dirige Dean Pinezic con la supervisione di Giuliano Ferro nona giornata di gioco. Martedì 23 febbraio, dalle ore 18, scendono in campo anche i giocatori di 3^ categoria, il primo incontro viene giocato dall'Under 18 del Green Garden Giovanni Ingravalle opposto a Silvio Reginato del Bassano.

Marco Bortoletto dello Sporting Life Vacil verifica le velleità dell’under 16 dell’Eurotennis Lorenzo Chiozzi che ha già guadagnato 3 turni. Alle ore 19.30 la rivelazione del torneo Andrea Fassina del Mirano con l'Under 16 del Caneva Giovanni Scola; Alle ore 21 Matteo Zagni del Noventa di Piave con l’Under 14 del Green Garden Alvise Finesso con rankin 3.4; nell’altro campo Andrea Camarin in versione player incrocerà la racchetta del veneziano di Dolo Luca Lovato. Nella serata di ieri il giovane Under 14 del Green Garden John Marcolin in due set ha fatto suo l’incontro con l’esperto moglianese Massimo Previti.

Tanti giocatori hanno bisogno anche di ufficiali di gara per condurre in porto le competizioni. Ecco allora che il Dsr Veneto, in collaborazione con il Comitato regionale veneto, organizza entro marzo 2021 i corsi per acquisire la qualifica di Gaaf (Giudice Arbitro di Affiliato). L'iscrizione ai corsi è gratuita e le domande di ammissione dovranno pervenire entro e non oltre il 7 marzo 2021, esclusivamente accedendo al sito https://www.udgfit.it/ e cliccando in alto a sinistra sulla voce "Corsi" per accedere al modulo iscrizione online. Il corso prevede 12 lezioni in modalità web conference, tenute da un formatore nazionale, con una sessione d’esame finale per valutare il grado di preparazione raggiunto e l’idoneità all’ottenimento della qualifica. Una volta ottenuta la qualifica di giudice arbitro di affiliato per essere inserito nell'albo degli ufficiali di gara e per poter esercitare dovrà pagare il Mav, una tassa di iscrizione all'albo annuale di 10 euro. Per informazioni chiamare il Fup di Treviso Giuliano Ferro 347-2463251.