A Vedelago cala il sipario del Torneo di Natale. Dalle 19 finale donne Dall'Antonia-Ricciardi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il Torneo di Natale giunto all’ultimo atto a Vedelago. Condotto da Dean Pinezic con 62 partecipanti la manifestazione iniziata il 10 Dicembre si conclude con le finali femminile e maschile. Dalle 19 entrano in campo le donne e saranno Dall’Antonia Matilde under 14 trevigiana con tessera pordenonese e Silvia Riccardi. La bellunese del Sedico nella semifinale di ieri ha vinto in soli due set contro la favorita numero due Silvana Mulone. Incontro interessante per vedere i progressi stagionali di Matilde Dell’Antonia contro la solida Riccardi. Nel maschile a sorpresa l’under 16 udinese Tim Strel ha scavalcato agevolmente il favorito numero uno Giampaolo Lionello. Con un doppio 6/2 il friulano ha stoppato il montelliano, fors’anche non in buono stato fisico, ma che promette una finale scintillante. Già perché l’altro finalista uscente dallo scontro Peruzzo-Cecchini, ha premiato il più esperto bassanese, dove non si sono risparmiati nulla. Bella gara quella della semifinale tra il giovane mestrino Sebastiano Cecchini al suo ottavo incontro consecutivo ed il bassanese Maurizio Junior Peruzzo. Anche se la partita è durata un set soltanto conclusasi al tie-break, c’è stata un’ora di bel gioco intenso. Nel secondo due break di Peruzzo hanno fatto la differenza, portandolo in finale. Stasera alle 19.30 lo aspetta un altro giovane, ma ancora più brioso di quello di ieri e a Vedelago ci sarà ancora un bel match, l’ultimo dell’anno. Luca Serena nel frattempo dopo quello dell’Unvs del 14/12, nella giornata del 21/12 altro riconoscimento per la sua splendida stagione. Ha ricevuto dall’Amministrazione Comunale di Vittorio Veneto in collaborazione con il Panathlon sempre del Distretto di Vittorio Veneto, il premio “Eccellenze Sportive Vittoriesi 2022”. Si chiude quindi la stagione 2022 ed ipoteca l’ouverture 2023 lo Sporting Life Center dal 13 al 15 Gennaio con il Rodeo Mwood Winter. Rodeo maschile e femminile per giocatori di 4^ categoria. Dirige Adriana Condrat che accetterà le iscrizioni pervenute entro le ore 12 del 11/1.