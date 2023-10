A Vedelago prosegue il torneo dei record con 350 giocatori che calcano due soli campi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Vedelago si fondono due tornei di 4^ fascia ed uno di maschile e femminile fino ai 3.3. Erano 222 gli iscritti a questa competizione ai quali si aggiungono altri 130 con un record per un club composto da soli due campi. In aiuto accorre il bel tempo che consente di disputare almeno una decina di incontri nei giorni feriali e almeno una quindicina il Sabato e Domenica.

ALTRI TORNEI IN CORSO All’Ostani di Montebelluna Torneo di doppio maschile trofeo San Paolo Invest con 42 giocatori. Lunedì 9 le semifinali tra le coppie: Ponzano-Rizzotti vs Ignjic-Isolato in programma alle 19.30 e a seguire Finco-Nicoletti vs Guerretta-Danieli.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE Ad Altivole dal 14 al 29 Ottobre torneo di 3^ con singolari e tutti i doppi. Iscrizioni entro le ore 12 del 12/10. Allo Sporting Magi di Ponte della Priula 1° Trofeo Ondulkart solo al maschile fino ai 3.3. Iscrizioni entro le ore 12 del 12/10. A Volpago il 21 e 22 Ottobre Rodeo Steel Costruzioni per giocatori di 4^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 19 Ottobre. A Mogliano il 28 e 29 Ottobre Rodeo di 4^ Categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 26 Ottobre.