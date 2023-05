Concluso a Vedelago il torneo di tennis Alpe Adria finale tutta Park tennis di Villorba

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Concluso il torneo Alpe Adria curato da Dean Pinezic per giocatori fino ai 3.3. Erano in 133 alla partenza e la finale è stata tutta Park di Villorba. Epilogo tra tecnici in un ottimo stato di forma fisica, dove hanno fatto vedere un gran bel tennis. Tra i due l’ha spuntata Michele Frate che al terzo set ha messo al secondo posto Kevin Da Ros. Gara imperniata sul primo set vinto da Frate, nel secondo rinveniva Da Ros e parola al match tie-break dove Frate chiudeva in vantaggio per 10/4. Terzi posti per l’under 18 del Cornuda Ludovico Conte e per l’altro under 18 Gianmarco Amore del Tc Mestre. Molti i giocatori di quarta categoria che si sono fatti notare in quello di terza. Il primo è stato il 4.5 Luca Corradini del Ranazzurra di Conegliano, Davide Milan del tennis Paola, Marcello Chiozzi dell’Eurosporting e Tim Fossaluzza dello Sporting Life Center. Nel femminile Beatrice Bevilacqua del Tcvo di San Vendemiano è stata proiettata al primo posto per la rinuncia di Martina Coghetto dello Sporting Life Center. Terze Silvana Mulone del Valdagno e Greta Pavan del Tc Padova. Due i tornei Fitp in corso. Fino al 04/6 Altivole torneo di 3^ maschile e femminile con doppio maschile per 90 tennisti. A Motta di Livenza tutto pronto per ospitare le tappe del Kinder Trophy. Iniziato il Mini fino al 04/6 per i giovani 9-10-11 e 12 anni, sono 68 i giovani a confronto coordinati da Maurizio Epifano. TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE Dal 2 al 15 Giugno al Park di Villorba torneo Open femminile per giocatrici dalle 4.4 in su. Sono 1.000 gli euro di montepremi, iscrizioni entro le ore 12 del 31/5 per le tenniste fino alle 3.5, per le altre in attesa di determinazione. Dal 2 al 11/6 alla Barchessa di Casale sul Sile torneo per giocatori e giocatrici fino ai 4.3. Già copiose le iscrizioni per questa competizione che coinvolge la base tennistica. Adesioni entro le ore 12 del 31/5. Dal 2 al 14 Giugno all’Ostani di Montebelluna torneo di 3^ maschile fino al grado 3.3. Iscrizioni entro le ore 12 del 31/5, dirige Natalja Tonazzo. Junior Trophy dai 13 ai 16 anni si svolgerà dal 3/6 fino al giorno 11/6 e le iscrizioni saranno accettate fino alle ore 12 del 01/6. Dal 10 al 23 Giugno a Silea torneo di 3^ categoria maschile, iscrizioni entro le ore 12 del 08 Giugno. Dal 10 al 21 Giugno a Castelfranco torneo giovanile dai 10 ai 14 anni, diretto da Enrico Comacchio che accetterà le iscrizioni entro le ore 12 del 08 Giugno. Dal 10 al 21 Giugno allo Sporting Life Center di Vacil 3° Open maschile Duca di Dolle con 7.000€ di montepremi, iscrizioni dai 3.5 entro le ore 12 del 08 Giugno. Ad Istrana dal 10 al 18 Giugno torneo veterani dai 40 ai 65 anni, iscrizioni entro le ore 12 del 08 Giugno. Dal 17/6 al 03/7 da Panatta Open maschile e femminile con 4.000€ di Montepremi. Iscrizioni entro le ore 12 del 15/6.