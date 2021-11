A Vedelago unico torneo in atto è il trofeo Alpe Adria con 50 tennisti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Vedelago Trofeo Alpe Adria per giocatori fino ai 3.5 maschile. Diretto da Dean Pinezic con la collaborazione tecnica di Mauro Cenedese ci sono una cinquantina di tennisti in lizza. Nel weekend battage con gli nc. Da Lunedì inizierà il main draw. Nella giornata di domenica gare fino alle 16.30. Hanno già passato il primo sbarramento Nicola Volpi del Caerano, Marco Amoruso del Silea, il cittadellese Michele Bilato, Andrea Cenedese e Domenico Palmieri del Mogliano ed il bassanese Alessandro Marchiori. Mercoledì 24 Novembre ad Oderzo presso la sala concerti di Palazzo Moro, alle ore 20.30 Prando Prandi presenterà il libro su Bepi Zambon “Oltre la Rete”. Nell’edificio di Via Garibaldi, 27 saranno presenti anche i rappresentanti del Panathlon Club del distretto opitergino, guidato da Roberto Agostinetto. Ingresso libero ed in base alle norme vigenti con il green pass. Sono aperte le iscrizioni per i corsi di Giudici Arbitri Affiliati, ovvero soci dei circoli di tennis Fit, e per Giudici Arbitri Federali. Per informazioni rivolgersi al referente arbitri Giuliano Ferro al numero 347-2463251.