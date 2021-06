Un successo spettacolare per il Velo Bike Day di San Vendemiano

E' stata una bella domenica di grande ciclismo quest'oggi a San Vendemiano dove è andato in scena il ricco programma del Velo Bike Day. La giornata si è aperta con il 29° Giro dei Colli, valido anche per il Trofeo Cettolin, che ha visto ben 103 allievi ai nastri di partenza. Dopo la bagarre sviluppatasi sulle colline coneglianesi, la prova si è decisa con uno sprint tra i migliori di giornata che ha sorriso ad Alessandro Gobbo (Borgo Molino Rinascita Ormelle) che si è preso anche il titolo di Campione Provinciale Trevigiano per la categoria. Sul podio è salito anche il generosissimo Filippo Cettolin (Vc San Vendemiano), che ha ricevuto la medaglia d'argento mentre il bronzo è andato al vicentino Matteo Torniero (Velo Junior Nove).

Nel pomeriggio a regalare spettacolo sono stati gli Esordienti, in gara per il 10° Trofeo Mario Maschietto che ha premiato il coraggio del veronese Matteo Sanavia (Luc Bovolone) e del trevigiano Leonardo Zanandrea (Gs Mosole) bravi ad evadere in coppia dal controllo del gruppo e ad andarsi a giocare il successo in uno sprint a due che li ha visti giungere nell'ordine. Terza piazza, invece, per il Campione Veneto Riccardo Benozzato (Sandrigo Bike). Volata a ranghi compatti, invece, nella gara riservata ai secondi anni con il possente Tommaso Marchi (Industrial Moro Forniture) che ha preceduto Filippo Sabbadin (Libertas Scorzè) e Luca Vaccher (Gs Mosole). Nel mezzo il Campionato Provinciale Trevigiano Paralimpico ha visto in gara le migliori coppie provenienti da tutto il triveneto che si sono sfidate senza risparmiarsi sulle strade di San Vendemiano.

Stremato ma soddisfatto al termine della giornata il Presidente del Velo Club San Vendemiano, Fabrizio Furlan: "E' stata una domenica molto impegnativa per tutti noi: atleti, tecnici, volontari e dirigenti. Ma nel cuore portiamo la soddisfazione di aver consentito a tanti ragazzi e ragazze di misurarsi con passione sul nostro circuito. Il tutto è avvenuto in perfetta sicurezza e questo ci ha consentito di dare vita ad una bella giornata di festa nel segno delle due ruote. Ora qualche giorno per ricaricare le batterie e poi ripartiremo per mettere in cantiere altri appuntamenti dedicati al ciclismo giovanile".



Ordine d'arrivo - 29° Giro dei Colli:

1° Alessandro Gobbo (Borgo Molino Rinascita Ormelle)

che compie gli 80 km in 2h01'00" alla media 39,669 km/h

2° Filippo Cettolin (Vc San Vendemiano)

3° Matteo Torniero (Velo Junior Nove)

4° Samuele Massolin (Industrial Moro)

5° Damiano Risato (Industrial Moro)

6° Riccardo Grazioli (Gc Frealpi)

7° Thomas Zaros (Bosco di Orsago)

8° Alessandro Ruscito (Velo Junior Nove)

9° Alessandro Borgo (Sprint Vidor)

10° Manuele De Grandis (Postumia 73)



Ordine d'arrivo esordienti 1° anno - 10° Trofeo M. Maschietto:

1° Matteo Sanavia (Luc Bovolone)

che compie i 26 km in 39'14" alla media dei 39,762 km/h

2° Leonardo Zanandrea (Gs Mosole)

3° Riccardo Benozzato (Sandrigo Bike) a 25"

4° Marco Pierotto (Velo Junior Nove)

5° Jacopo Vendramin (Uc Martellago)

6° Thomas Simeoni (Postumia 73)

7° Nicolò Moro (Industrial Forniture Moro)

8° Lorenzo Celi (Vc Città di Marostica)

9° Mattia Fiorese (Pedale Marenese)

10° Luca Casarin (Postumia 73)



Ordine d'arrivo esordienti 2° anno - 10° Trofeo M. Maschietto:

1° Tommaso Marchi (Industrial Forniture Moro)

che compie i 31,2 km in 46'26" alla media dei 40,316 km/h

2° Filippo Sabbadin (Libertas Scorzè)

3° Luca Vaccher (Gs Mosole)

4° Alberto Baccin (La Termopiave)

5° Francesco Tesseri (Off. Alberti Uc Val D'Illasi)

6° Lorenzo Borella (Sc Padovani)

7° Christian Quaglio (Acd Monselice)

8° Matteo Sanarini (Vo')

9° Martin Gris (Uc Foen Mictu)

10° Nicolo Quattrin (Vo')



1° Trofeo Ciclismo in Tandem - Cat. Femminile:

1^ Beatrice Cal (ANB Fiamme Cremisi) - Francesca Pattaro (Team Dynatek)



1° Trofeo Ciclismo in Tandem - Cat. Maschile:

1° Stefano Meroni - Piergiacomo Marcolina (T-Red Factory)

2° Samuele Liani - Paolo Praturlon (Asd Bandiziol)

3° Valentino Valente - Luca Terzo (Asd Maniga Paracycling Team)

4° Pierligi Sclip - Daniele Vidus (Gs Cintellese)

5° Andrea Zanibellato - Alessandro Scarpa (Scd Dopla Treviso)