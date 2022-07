Veneto Padel Cup 2022: le finali alla Zoppas Arena

Sarà la Zoppas Arena di Conegliano ad ospitare le finali della seconda edizione di Veneto Padel Cup, tre tornei in programma dall'1 all'11 settembre con i migliori giocatori al mondo pronti a dare spettacolo. Mercoledì 27 luglio, alla presenza del sindaco Fabio Chies, del presidente di Lotto Sport, Andrea Tomat e del general manager del torneo, Paolo Battacchi, è stata svelata la seconda edizione della competizione sportiva.

Le gare

La prima edizione aveva coinvolto circa 400 atleti, professionisti e non professionisti, in tre circoli veneti con finali disputate a Padova. Quest'anno il torneo sarà decisamente più internazionale: circa 3mila i giocatori coinvolti, non solo da tutta Europa ma anche da gran parte del continente americano. La novità più importante, dal 1º al 4 settembre, il primo torneo Fip Platinum al mondo. Grazie alla Federazione internazionale di padel e al presidente Carraro, la Veneto Padel Cup è stata scelta come rampa di lancio di questa nuova categoria che consentirà ai giocatori di guadagnare un maggior numero di punti e scalare la classifica. 200, infatti, saranno i punti assegnati durante gli eventi Platinum. Il doppio rispetto alla categoria Gold e 50 in più rispetto alle Finals. Fip Platinum sarà d'ora in poi la nuova categoria massima per il Cupra Fip Tour, pur mantenendo la stesso formato di competizione con un massimo di 32 accoppiamenti che gareggiano, senza alcun vincolo di classifica, in una fase di qualificazione. Il montepremi sarà di 120mila euro complessivi, 60mila per il maschile, altrettanti per la coppia vincitrice del torneo femminile. La settimana seguente, a partire dal 7 di settembre, inizierà il torneo Master, per giocatori professionisti entro la posizione 300. Saranno ammessi al tabellone principale anche i giocatori che vinceranno i tornei organizzati a partire dallo scorso mese di marzo fino alla fine diaAgosto dalla American Federation di Padel che sono distribuiti in tutto il continente Americano da Canada a Stati Uniti, Messico, Argentina, Uruguay e Brasile solo per citarne alcuni. Fondamentale il contributo del presidente Diego Miller per aver creduto nella Veneto Padel Cup come ideale collegamento del padel americano all’Europa. Nel weekend del 10 e 11 settembre si svolgeranno le semifinali e le finali del torneo Master, in contemporanea e nelle stesse location del terzo torneo della Veneto Padel Cup, che è l’Open per giocatori non professionisti. All'Open saranno ammessi i vincitori dei tornei distribuiti in tutta Europa cominciati dal primo weekend di luglio e che si concluderanno alla fine di agosto. Una trentina di tornei che saranno ospitati nei più importanti circoli d’Italia arrivando praticamente intutte le regioni italiane e tante nazioni in Europa: Spagna, Svizzera, Grecia, Malta, Lituania, Irlanda, Croazia, Montenegro, Danimarca. I finalisti ed i semifinalisti del torneo Open vinceranno un volo con soggiorno e Padel Clinic al Club Padel IN a Doha, e l'accesso gratuito ai Mondiali di Padel in Qatar.

I commenti

«Sono felicissimo che Conegliano possa ospitare un evento sportivo di caratura internazionale - ha esordito il sindaco Chies -. Il padel è uno sport in crescita esponenziale anche nel nostro territorio: giovedì sera apriremo nuovi campi da gioco proprio qui a Conegliano ma lo spettacolo sarà ospitare per 10 giorni 128 atleti internazionali e decine di gare emozionanti alla Zoppas Arena che potrà ospitare fino a 900 spettatori a partita». Le fasi eliminatorie si giocheranno invece al campus di H-Farm a Roncade con accesso libero a tutti gli spettatori.

«A Conegliano c'è una vera e propria cultura dello sport - ha aggiunto il presidente di Lotto Sport Italia, Andrea Tomat -. Abbiamo iniziato a seguire il padel ormai cinque anni fa: è uno sport nato in Messico e Argentina, arrivato in Europa partendo dalla Spagna. Uno sport popolare, facile e accessibile a tutti che amiamo sostenere e di cui siamo orgogliosi di essere sponsor».

«Con un network di quasi 40 tornei in più di 20 nazioni, dall'America all’Europa, la seconda edizione di Veneto Padel Cup sarà il torneo di padel a livello Internazionale per giocatori e giocatrici Pro e Non-Pro che coinvolgerà il maggior numero di nazioni e partecipanti - conclude il general manager Paolo Battacchi -. Tanto sport ma anche solidarietà: la seconda edizione di Veneto Padel Cup sosterrà il diritto alla felicità di bambini e adolescenti affetti da malattie croniche, in terapia o nel periodo di post ospedalizzazione, ai fratelli sani e alle loro famiglie e conferma il proprio supporto alla Fondazione Dynamo Camp Onlus a cui sarà devoluta una percentuale della vendita dei biglietti».