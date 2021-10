I Veterani del Volpago conquistano un altro argento veneto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il team Veterani del Volpago agguanta un altro secondo posto regionale. Sugli scudi Stefano Cauduro che porta a casa il suo punto, poi Sandro Silvestrin perde il suo incontro. Necessario il doppio decisivo dove i veronesi del Lupatoto si impongono per 6/2 6/3 su Cauduro-Silvestrin. A Vedelago fino al 31/10 torneo di 4^ categoria maschile e femminile. Sono 132 i tennisti in lizza, e per la prima volta a Vedelago in questo torneo, c’è anche il draw rosa. Competizione diretta Dean Pinezic e con gli aspetti tecnici delegati a Debora Comici. Ad Altivole tornei di 3^ categoria maschile e femminile dal 23/10 al 07/11 con singoli e doppi tra i quali anche quello misto. Iscrizioni entro le ore 12 del 21/10 all’indirizzo: tennisclubaltivole@gmail.com. Il 23 e 24 Ottobre rodeo di 4^ maschile a Silea diretto da Giuliano Mariuzzo con la supervisione di Roberta Antonello. Iscrizioni entro le ore 12 del 21/10 all’indirizzo: info@newtennisclubsilea.it. Il 30 e 31 Ottobre Rodeo maschile di 3^ categoria trofeo Carpenterie De Faveri Luciano. Direzione di Gianfranco Casagrande, con iscrizioni che dovranno pervenire entro le ore 12 del 28/10 all’indirizzo: www.tcvolpago.it.