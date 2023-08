A Villa Guidini iniziano gli ottavi del 3^ con giocatori eccellenti. Si gioca anche se piove

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Villa Guidini ci sono gli ottavi di finale del torneo di 3^ categoria maschile e femminile. Sono 133 i giocatori coordinati da Pasquale Glorioso. Questi gli abbinamenti e gli orari di gioco del 1 Agosto. Gara che si terranno con qualsiasi situazione meteo grazie alle sue strutture fisse. Già spettacolo puro con Citton-Biasotto dove la palla già viaggia da secondo categoria, e non sarà da meno nel binario del dritto con Averno-Bellon. Si chiude con il veterano Tacchini con Bassan. Alle 17 Lanatà Irene-Maglione Elisa e Dal Bello Beatrice-Vantini Dania; alle 18.30 Averno Stefano-Bellon Lorenzo e Boscolo Bello Sacchi Eugenio-Buzzatti Sebastiano; alle 20.00 Zirbi Francesco-Mattiello Pietro e Citton Alessio-Biasotto Francesco chiude la giornata alle 21.30 Stefano Tacchini-Bassan Davide. TORNEI IN CORSO Fino al 6/8 a Istrana trofeo Vismec per giovani dai 10 ai 16 anni con 77 ragazzi. Dirige Sonia Rossi e Marco Isotti. Fino al 12/8 a Castelfranco Veneto torneo di 3^ categoria fino ai 3.1 maschile e femminile. Già in campo i giocatori con classifica 4.2. Dirige Giorgio Tonietto con 119 giocatori e supervisione di Nadia Schiavon. Fino al 13/8 a Visnadello presso il Pietro Burei draw azzurro per giocatori fino ai 3.2. Sono 116 i players a disposizione di Sonia Tondato e Giovanni Fregonese. Inizio alle ore 17.00 con 8 gare da disputare. Draw di 4^ ancora in sviluppo con 16 promossi nel main draw. TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE Dal 5/8 al 19/8 a Pederobba il 2° Trofeo DM Decori e Generali Tezza torneo di 3^ categoria fino ai 3.3. Iscrizioni entro le ore 12 del 3 Agosto. Dal 19/8 al 30/8 alla Barchessa di Casale sul Sile torneo di 4^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 17/8. Dal 25/8 al 06/9 a Caerano di San Marco torneo di 3^ categoria maschile e femminile. Iscrizione entro le ore 12 del 23 Agosto. Dal 26/8 al 10/9 9° Trofeo Open a Mogliano con 2.000€ di montepremi. Possono iscriversi i giocatori di sesso maschile sin dagli NC, entro le ore 12 del 24/8. A Motta di Livenza dal 2/9 al 10/9 torneo giovanile dai 10 ai 16 anni di singolo e doppio. Iscrizioni entro le ore 12 del 31/8.